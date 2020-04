Mihalcea nu a stat pe banca lui Dinamo la nicio partida oficiala, dar este mai bun la un capitol decat ceilalti 6 predecesori

In pauza fortata de coronavirus, Adi Mihalcea este primul antrenor al lui Dinamo din ultimii 7, care este neinvins dupa prima luna de mandat pe banca „cainilor”.

Adi Mihalcea a semnat cu Dinamo pe 11 martie 2020, dar nu a apucat sa stea pe banca echipei la niciun meci oficial, pentru ca FRF a decis, a doua zi, pe 12 martie, ca toate meciurile de fotbal din tara noastra sa fie amanate pana pe 31 martie, pentru ca ulterior, dupa inrautatirea situatiei medicale din Romania, noul termen pentru reluarea competitiilor sa fie 16 mai. Desi sta acasa in izolare si isi antreneaza fotbalistii prin videoconferinta in aceasta perioada, Mihalcea are deja un plus fata de ceilalti 6 antrenori de dinaintea lui. El si-a petrecut prima luna de mandat fara sa aiba vreo infrangere, e drept, fara sa dispute nicio intalnire. Ultimul antrenor al lui Dinamo care a reusise sa fie neinvins dupa prima luna fusese Cosmin Contra, in sezonul 2016-2017, ceilalti avand cel putin o infrangere in aceasta perioada.

CE REZULTATE AU AVUT ULTIMII ANTRENORI AI LUI DINAMO IN PRIMA LUNA DE MANDAT:

ADRIAN MIHALCEA – nicio infrangere, nu a disputat nicio partida oficiala in prima luna a mandatului

DUSAN UHRIN (2019-2020) – Chindia - Dinamo 3-2 / Dinamo - Hermannstadt 3-0 / Sepsi - Dinamo 0-1 / Dinamo - FC Botosani 1-1

EUGEN NEAGOE (2019-2020) – Viitorul - Dinamo 5-0 / Dinamo - CS „U” Craiova 0-2 / CFR Cluj - Dinamo 1-0 / Dinamo - Academica Clinceni 4-2 / Poli Iasi - Dinamo 2-0

MIRCEA REDNIC (2018-2019) – Dinamo - Dunarea Calarasi 1-1 / Concordia Chiajna - Dinamo 0-0 / Csikszereda - Dinamo 3-3 (6-5 d.p.) / Voluntari - Dinamo 0-1 / Dinamo - FCSB 1-1

CLAUDIU NICULESCU (2018-2019) – Dacia Unirea Braila - Dinamo 1-3 / Dinamo - Sepsi 0-0 / FC Botosani - Dinamo 2-0

FLORIN BRATU (2017-2018) – CS „U” Craiova - Dinamo 2-0 / Dinamo - Gaz Metan Medias 3-0 / Dinamo - Juventus Bucuresti 1-2

VASILE MIRIUTA (2017-2018) – FCSB - Dinamo 1-0 / Dinamo - Concordia Chiajna 2-3 / Dinamo - Astra 1-1 / Dinamo - Juventus Bucuresti 3-0

COSMIN CONTRA (2016-2017) – Dinamo - FC Botosani 1-0 / Dinamo - CS „U” Craiova 2-1 / FCSB - Dinamo 1-3 / Pandurii - Dinamo 0-2 / Viitorul - Dinamo 0-0

CE MECIURI URMEAZA PENTRU MIHALCEA LA RELUAREA COMPETITIILOR:

Liga 1 - Voluntari (acasa), Viitorul (deplasare), Clinceni (d), Poli Iasi (a), Chindia (d), Hermannstadt (a), Sepsi (d), Voluntari (d), Viitorul (a)

Cupa Romaniei - semifinala in format tur-retur, impotriva lui FCSB, Sepsi sau Poli Iasi