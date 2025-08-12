De săptămâni bune, atmosfera la Barcelona este încărcată de cearta dintre Gavi și Fermin Lopez. Disputa dintre cei doi mijlocași spanioli pare fără rezolvare, iar potrivit presei spaniole, situația a escaladat până în punctul în care Gavi ar fi cerut conducerii vânzarea colegului său.



Împăcare cu forța în fața fotografilor



În acest peisaj tensionat, Raphinha și-a asumat rolul de lider și a încercat o mediere inedită. În timpul fotografiei oficiale de dinaintea partidei amicale cu formația sud-coreeană Daegu, brazilianul i-a așezat intenționat pe Gavi și Fermin unul lângă celălalt, în speranța că acest gest simbolic va duce la o reconciliere.



Deși efortul său nu a avut un efect imediat, inițiativa lui Raphinha a fost lăudată de fani și arată o încercare de a restabili armonia în cadrul lotului. Reacțiile suporterilor pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară, unii dintre aceștia comentând acid situația: "Puneți-i pe copiii ăștia la colț să se calmeze".

