De săptămâni bune, atmosfera la Barcelona este încărcată de cearta dintre Gavi și Fermin Lopez. Disputa dintre cei doi mijlocași spanioli pare fără rezolvare, iar potrivit presei spaniole, situația a escaladat până în punctul în care Gavi ar fi cerut conducerii vânzarea colegului său.
Împăcare cu forța în fața fotografilor
În acest peisaj tensionat, Raphinha și-a asumat rolul de lider și a încercat o mediere inedită. În timpul fotografiei oficiale de dinaintea partidei amicale cu formația sud-coreeană Daegu, brazilianul i-a așezat intenționat pe Gavi și Fermin unul lângă celălalt, în speranța că acest gest simbolic va duce la o reconciliere.
Deși efortul său nu a avut un efect imediat, inițiativa lui Raphinha a fost lăudată de fani și arată o încercare de a restabili armonia în cadrul lotului. Reacțiile suporterilor pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară, unii dintre aceștia comentând acid situația: "Puneți-i pe copiii ăștia la colț să se calmeze".
De la ce a pornit totul: iubitele și un mesaj pe Instagram
Scânteia conflictului, care a dinamitat o prietenie ce data din anii petrecuți în La Masia, pare să fi fost aprinsă de o dispută mai veche între iubitele celor doi jucători. Tensiunea dintre partenere s-a revărsat în cele din urmă și în relația fotbaliștilor.
Totul a explodat recent, când Gavi, care tocmai împlinise 21 de ani, nu a primit niciun mesaj sau gest de felicitare din partea lui Fermin. Tăcerea acestuia a fost doar preludiul. Bomba a fost detonată miercuri seară, când Fermin a postat pe Instagram un mesaj enigmatic, plin de subînțelesuri: "Oamenii răi nu câștigă niciodată, nici cei care privesc în altă parte, nici cei care fac din trădare un mod de viață și din lașitate un steag. E doar o chestiune de timp. Ei pierd în fiecare zi, pentru că machiajul cu care se acoperă în fiecare dimineață, mai devreme sau mai târziu, se estompează și ajung să se arate lumii așa cum sunt cu adevărat".
Sursele din Spania susțin că postarea a venit ca reacție la faptul că Gavi, furios pe situație, i-ar fi cerut unui oficial influent al clubului să îl pună pe Fermin pe lista de transferuri. Se pare că pentru prietenia celor doi "nu mai există cale de întoarcere".