VIDEO Raphinha, gest de mare căpitan! Cum a încercat să-i împace pe Gavi și Fermin, aflați într-un conflict deschis?

Raphinha, gest de mare căpitan! Cum a &icirc;ncercat să-i &icirc;mpace pe Gavi și Fermin, aflați &icirc;ntr-un conflict deschis? Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tensiune maximă în vestiarul Barcelonei, unde conflictul dintre Gavi și Fermin Lopez, doi dintre tinerii promițători ai echipei, a atins un punct critic. Înaintea meciului amical cu Daegu, brazilianul Raphinha a încercat să aplaneze situația printr-un gest surprinzător.

TAGS:
RaphinhaGaviFermin Lopez
Din articol

De săptămâni bune, atmosfera la Barcelona este încărcată de cearta dintre Gavi și Fermin Lopez. Disputa dintre cei doi mijlocași spanioli pare fără rezolvare, iar potrivit presei spaniole, situația a escaladat până în punctul în care Gavi ar fi cerut conducerii vânzarea colegului său.

Împăcare cu forța în fața fotografilor

În acest peisaj tensionat, Raphinha și-a asumat rolul de lider și a încercat o mediere inedită. În timpul fotografiei oficiale de dinaintea partidei amicale cu formația sud-coreeană Daegu, brazilianul i-a așezat intenționat pe Gavi și Fermin unul lângă celălalt, în speranța că acest gest simbolic va duce la o reconciliere.

Deși efortul său nu a avut un efect imediat, inițiativa lui Raphinha a fost lăudată de fani și arată o încercare de a restabili armonia în cadrul lotului. Reacțiile suporterilor pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară, unii dintre aceștia comentând acid situația: "Puneți-i pe copiii ăștia la colț să se calmeze".

De la ce a pornit totul: iubitele și un mesaj pe Instagram

Scânteia conflictului, care a dinamitat o prietenie ce data din anii petrecuți în La Masia, pare să fi fost aprinsă de o dispută mai veche între iubitele celor doi jucători. Tensiunea dintre partenere s-a revărsat în cele din urmă și în relația fotbaliștilor.

Totul a explodat recent, când Gavi, care tocmai împlinise 21 de ani, nu a primit niciun mesaj sau gest de felicitare din partea lui Fermin. Tăcerea acestuia a fost doar preludiul. Bomba a fost detonată miercuri seară, când Fermin a postat pe Instagram un mesaj enigmatic, plin de subînțelesuri: "Oamenii răi nu câștigă niciodată, nici cei care privesc în altă parte, nici cei care fac din trădare un mod de viață și din lașitate un steag. E doar o chestiune de timp. Ei pierd în fiecare zi, pentru că machiajul cu care se acoperă în fiecare dimineață, mai devreme sau mai târziu, se estompează și ajung să se arate lumii așa cum sunt cu adevărat".

Sursele din Spania susțin că postarea a venit ca reacție la faptul că Gavi, furios pe situație, i-ar fi cerut unui oficial influent al clubului să îl pună pe Fermin pe lista de transferuri. Se pare că pentru prietenia celor doi "nu mai există cale de întoarcere".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit pl&acirc;ngeri de la locuitori. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
FC Barcelona a dat de păm&acirc;nt cu Como și a c&acirc;știgat Trofeul Gamper!
FC Barcelona a dat de pământ cu Como și a câștigat Trofeul Gamper!
Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată
Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată
A venit de nicăieri! A semnat și va fi o pierdere imensă pentru Barcelona
A venit de nicăieri! A semnat și va fi o pierdere imensă pentru Barcelona
ULTIMELE STIRI
Anunțul lui Gigi Becali &icirc;nainte de returul cu Drita: &rdquo;Era vorba că joacă, acum zic că nu!&rdquo; + &Icirc;n ce jucător &icirc;și pune baza
Anunțul lui Gigi Becali înainte de returul cu Drita: ”Era vorba că joacă, acum zic că nu!” + În ce jucător își pune baza
A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul &icirc;n Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5
A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5
Concluziile lui Beqiri, după ce Shkendija a eliminat-o pe FCSB, dar a fost umilită de Qarabag: &rdquo;Au jucat mult mai bine!&rdquo;
Concluziile lui Beqiri, după ce Shkendija a eliminat-o pe FCSB, dar a fost umilită de Qarabag: ”Au jucat mult mai bine!”
Sorin C&acirc;rțu, atac la Gigi Becali după tirada patronului FCSB: Ce să mai distrugă? Tot cu influențe!
Sorin Cârțu, atac la Gigi Becali după tirada patronului FCSB: "Ce să mai distrugă? Tot cu influențe!"
Șoc &icirc;n Franța! Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG: Cineva a decis că nu mai pot face parte din grup
Șoc în Franța! Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG: "Cineva a decis că nu mai pot face parte din grup"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, &icirc;mprumutat de &rdquo;c&acirc;ini&rdquo; la o altă echipă!

Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, împrumutat de ”câini” la o altă echipă!

Ce transfer a ratat FCSB: &bdquo;Gigi Becali m-a sunat și m-a jignit!&rdquo;

Ce transfer a ratat FCSB: „Gigi Becali m-a sunat și m-a jignit!”

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!