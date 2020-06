"Miercuri se lasa de fotbal si joi vor sa devina antrenori!" Adrian Mihalcea, 'pus la pamant' dupa debutul dezastruos la Dinamo! Cine il contesta

Adrian Mihalcea a inceput cu stangul la Dinamo, incasand doua infrangeri in primele doua partide.

Situatia la Dinamo devine din ce in ce mai critica, dupa ce 'cainii' au pierdut fara drept de apel in turul semifinalelor Cupei Romaniei cu FCSB, scor 0-3. Dinamo nu sta mai bine nici in campionat si se zbate la retrogradare in playout.

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei, este luat la tinta dupa rezultatele slabe de la reluarea sezonului.

Ionut Chirila, fost antrenor in Liga 1, contesta numirea lui Mihalcea la Dinamo si spune ca acesta nu are destula experienta pentru a aduce un plus clubului:

"Fotbalul romanesc a ajuns asa pentru ca unii conducatori pun pe banca pe unii care miercuri se lasa de fotbal si joi vor sa devina antrenori. Daca nu treci prin toate etapele, nu ai experienta necesara pentru a putea face performanta.

Ca sa antrenezi Dinamo, trebuie sa treci intai prin toate etapele. In fotbalul romanesc se ajunge direct la pasul cinci", a spus Ionut Chirila pentru Digi Sport.