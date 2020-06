3 capete peste Mihalcea! Dinamo face COMISIE de sefi peste banca tehnica. Cine va face parte din ea

Dinamo se zbate in Liga 1 si a fost tinuta in viata de suporteri in mai multe randuri.

Situatia de la Dinamo nu este deloc roz, insa presedintele clubului, Bogdan Balanescu, vrea sa organizeze o comisie care sa ajute clubul pe partea administrativa.

Ion Marin, fost jucator si antrenor la Dinamo, a vorbit despre organizarea acestei comisii si atributiile ei. "Suntem intr-o faza a discutiilor, in care creionam ce sa faca aceasta comisie, din cati sa fie formata.

In principal, aceasta comisie ar trebuie sa asigure un echilibru. Au fost antrenori care au schimbat foarte multi jucatori. Nu se poate asa! Aceasta comisie ar trebui sa aiba puterea de a decide si in felul acesta. Ideea a pornit de la Bogdan Balanescu. In vizorul acestei comisii va intra cu siguranta si centrul de copii si juniori si as putea sa va dau o veste buna.

Vom aduce grupele de juniori acasa, in Stefan cel Mare. Putem folosi cele 3 terenuri din incinta stadionului. In vederea acestei comisii trebuie sa fie si o echipa a doua. Trebuie sa asiguram o trecere de la juniorat la echipa mare pentru unii jucatori care in acest moment se pierd.

Toate acestea sunt proiecte de viitor. Principalul lucru care ne intereseaza acum este ca in primele 4 etape sa reusim cel putin 8 puncte pentru a ne consolida pozitia. Noi avem o mare sansa sa ne angajam in castigarea Cupei Romaniei.", a spus Ion Marin la Digi Sport.

'Cainii' asteapta si sosirea unui nou investitor in Stefan cel Mare, unul implicat si potent financiar, care sa il inlocuiasca pe Ionut Negoita.