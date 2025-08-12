Meciul tur cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League, a fost cu adevărat dramatic. FCSB a fost condusă cu 0-2 pe Arena Națională, dar a reușit să revină și a câștigat cu 3-2, astfel că are prima șansă la calificare în play-off-ul competiției, acolo unde o așteaptă Aberdeen (Scoția).



Risto Radunovic, OUT pentru Drita, Rapid și play-off-ul cupelor europene



Înainte de returul din Kosovo, FCSB a primit o lovitură de proporții. Nu se poate baza pe experimentatul Risto Radunovic (33 de ani), titular incontestabil pe postul de fundaș stânga.



Muntenegreanul a fost ”lovit” de o pubalgie, motiv pentru care va fi indisponibil în Kosovo. De asemenea, acesta va rata și derby-ul cu Rapid, dar și ”dubla” din play-off-ul cupelor europene, scrie Fanatik.ro.



Ultimul meci în care a evoluat Risto Radunovic a fost cel cu Dinamo, pierdut de FCSB cu 3-4. Atunci, muntenegreanul a comis un penalty și a primit cea mai mică notă din partea platformelor de specialitate.



