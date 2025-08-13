Presa din Kosovo a prefațat confruntarea decisivă de la Priștina. Campioana României are un avantaj fragil după duelul tur. FCSB a revenit de la 0-2 în primul joc, pe Arena Națională, și s-a impus cu 3-2 la final.



Kosovarii au găsit vulnerabilitatea FCSB: "Vor înfrunta Drita fără un jucător-cheie"



Se anunță un meci "de foc" în Kosovo. Antrenorul Elias Charalambous a aflat pe ultima sută de metri că va trebui să se descurce fără fundașul lateral Risto Radunovic (33 de ani). Acesta a fost "lovit" de o pubalgie și nu va putea juca în meciul decisiv în turul 3 preliminar al UEFA Europa League.



Presa din Kosovo a remarcat situația lui Risto Radunovic, un jucător de bază pentru FCSB:



"Campioana României nu se va putea baza pe un jucător-cheie din apărare la meciul retur cu Drita. Fundașul stânga Risto Radunovic s-a accidentat și are șanse foarte mici să fie pe teren.



Ajuns în 2021 la FCSB, Radunovic a fost în fiecare sezon un jucător de bază pentru apărarea campioanei din România. Există și vești bune la FCSB, la meciul retur cu Drita vor fi disponibili Darius Olaru și Juri Cisotti. Cei doi au lipsit în partida tur", scriu jurnaliștii de la Koha.



Ultimul meci în care a evoluat Risto Radunovic a fost cel cu Dinamo, pierdut de FCSB cu 3-4. Atunci, muntenegreanul a comis un penalty și a primit cea mai mică notă din partea platformelor de specialitate.



Drita - FCSB, LIVE pe VOYO



Toți iubitorii fotbalului vor putea urmări partida numai pe VOYO, joi, începând cu ora 21:00. Accesul la transmisiune este disponibil prin abonament, iar platforma oferă posibilitatea de a viziona meciul live, de oriunde, pe telefon, tabletă, laptop sau smart TV.



Pe lângă transmisiunea integrală a meciului, VOYO le oferă fanilor și ocazia de a urmări reacții, analize și interviuri după partidă, pentru a înțelege mai bine miza și desfășurarea jocului.



Bogdan Lobonț are încredere în FCSB



Bogdan Lobonț a analizat șansele FCSB-ului în returul cu Drita din Europa League și consideră că roș-albaștrii pornesc cu un plus după victoria din tur, scor 3-2.



"Pisica" este de părere că revenirea spectaculoasă din partida tur, câștigată cu 3-2 de campionii României, le oferă un ascendent moral important jucătorilor:



"Pai, din moment ce au reușit să întoarcă rezultatul de pe tabelă, cu siguranță au un avantaj.



Cine e în centrul atenției, mediatizat, este în același timp luat și la roast. Nu cred că au un început de sezon așa cum și l-au programat, dar sunt convins că pe parcurs o să-și revină.



Eu le țin pumnii, să obțină calificarea, pentru că noi, ca fotbal, avem nevoie de calificarea echipelor românești în Europa. Le țin pumnii lor, le țin pumnii Craiovei, CFR-ului și vreau din tot sufletul să meargă mai departe", a spus Bogdan Lobonț la PRO TV (SPORT.RO).

