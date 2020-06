Mihalcea le cere jucatorilor sa-si STEARGA LACRIMILE! Anuntul antrenorului dupa debutul negru pe banca lui Dinamo

Dinamo a pierdut cu Sepsi si tremura pentru evitarea retrogradarii. 'Cainii' sunt pe 7 in playout, pozitie care trimite in B.

Mihalcea e suparat dupa debutul sub asteptari pe banca lui Dinamo, dar le cere jucatorilor sa nu cada moral si sa se concentreze pe ce au de facut in continuare.

"Ne bazam mult pe inceputul asta de campionat, am suferit la partea fizica. Am reusit pe finalul primei reprize sa intram in joc, am avut penalty-ul ratat, apoi starul din repriza a doua. Pe urma, nu s-a mai vazut diferenta dintre echipa in 10 si cea in 11, am fost o echipa dezorganizata. Cand nu poti sa alergi, nu poti sa faci nici tactic lucrurile asa cum trebuie. Asta e problema pe care trebuie s-o remediem pana joi. Vom incerca. Nu din cauza ploii nu am jucat noi mai bine azi. Mergem pe ambele fronturi, nu sacrificam un obiectiv pentru altul, incercam si in Cupa, si in campionat. Jucatorii sunt dezamagiti, suparati.

Vom incerca impreuna sa trecem peste aceste momente. Nu s-a pierdut nimic. Putem sa iesim din aceasta zona a clasamentului daca legam victorii. Nu trebuie sa dezarmam, sa cadem in latura in care sa ne fie frica sa jucam. A fost un meci cu o echipa buna, vom incerca in meciurile urmatoare sa avem un joc mult mai consistent. Nu e vina lui Perovic ca nu a dat gol din penalty, se mai intampla. E vorba de ansamblul jocului, nu de o ratare", a spus Mihalcea la Digisport.