Tinerii lui Zeljko Kopic au nevoie de minute și sunt trimiși în ligile inferioare.
Fundașul stânga Alexandru Serafim (19 ani), transferat de Dinamo de la marea rivală FCSB, a fost acum împrumutat de gruparea ”câinilor” la Dunărea Călărași din Liga 3, pentru a prinde minute.
”Bine ai venit, Alexandru! 👋⚽
Serafim Alexandru, fundaș stânga născut pe 27 octombrie 2005, se alătură Dunării Călărași după ce a crescut la Dinamo București (Liga 1) și a evoluat în ultimul sezon pentru CSM Râmnicu Vâlcea.
Este gata să îmbrace tricoul galben-albastru și să dea totul pe teren în noul sezon. 💪
Mult succes, Alexandru! 💛💙”, a postat Dunărea Călărași.
Promovat în lotul de seniori al lui Dinamo încă din vara lui 2023, Serafim a fost împrumutat în ultimele sezoane la FC Muscelul Câmpulung, CS Tunari și SCM Râmnicu Vâlcea.
La vâlceni a jucat mai multe meciuri ca titular, dar echipa a ratat promovarea în Liga 2 la finalul sezonului trecut.
