Fundașul stânga Alexandru Serafim (19 ani), transferat de Dinamo de la marea rivală FCSB, a fost acum împrumutat de gruparea ”câinilor” la Dunărea Călărași din Liga 3, pentru a prinde minute.

”Bine ai venit, Alexandru! 👋⚽

Serafim Alexandru, fundaș stânga născut pe 27 octombrie 2005, se alătură Dunării Călărași după ce a crescut la Dinamo București (Liga 1) și a evoluat în ultimul sezon pentru CSM Râmnicu Vâlcea.

Este gata să îmbrace tricoul galben-albastru și să dea totul pe teren în noul sezon. 💪

Mult succes, Alexandru! 💛💙”, a postat Dunărea Călărași.

