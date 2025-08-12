OFICIAL Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, împrumutat de ”câini” la o altă echipă!

Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, &icirc;mprumutat de &rdquo;c&acirc;ini&rdquo; la o altă echipă!
Alexandru Hațieganu
Tinerii lui Zeljko Kopic au nevoie de minute și sunt trimiși în ligile inferioare.

Fundașul stânga Alexandru Serafim (19 ani), transferat de Dinamo de la marea rivală FCSB, a fost acum împrumutat de gruparea ”câinilor” la Dunărea Călărași din Liga 3, pentru a prinde minute.

”Bine ai venit, Alexandru! 👋⚽

Serafim Alexandru, fundaș stânga născut pe 27 octombrie 2005, se alătură Dunării Călărași după ce a crescut la Dinamo București (Liga 1) și a evoluat în ultimul sezon pentru CSM Râmnicu Vâlcea.

Este gata să îmbrace tricoul galben-albastru și să dea totul pe teren în noul sezon. 💪

Mult succes, Alexandru! 💛💙”, a postat Dunărea Călărași.

Promovat în lotul de seniori al lui Dinamo încă din vara lui 2023, Serafim a fost împrumutat în ultimele sezoane la FC Muscelul Câmpulung, CS Tunari și SCM Râmnicu Vâlcea.

La vâlceni a jucat mai multe meciuri ca titular, dar echipa a ratat promovarea în Liga 2 la finalul sezonului trecut.

