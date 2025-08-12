În prima manșă, FCSB s-a impus cu 3-2, după ce roș-albaștrii au fost conduși de kosovari cu 2-0. Meciul retur poate fi urmărit exclusiv pe VOYO.

Gigi Becali anunță încă un transfer la FCSB

Cu două zile înaintea meciului, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit că pregătește un nou transfer la FCSB în cazul în care echipa sa se va califica în faza principală Europa League.

Deși nu a vrut să spună despre ce fotbalist este vorba, dar și despre poziția pe care acesta evoluează, finanțatorul roș-albaștrilor a ținut să transmită că titularul pe acel post al lui FCSB se va supăra când va auzi despre intențiile sale. Becali a menționat însă că nu este vorba despre mijlocașii la închidere.

”Cred că mai luăm un jucător, stai să vedem ce se întâmplă joi și atunci trebuie să mai luăm un jucător. Cu siguranță (n.r. mai ia un jucător dacă se califică în Europa League). Nu vreau să zic ce, dar e chestie de post, și dacă e de post o să se supere titularul, o să spună că nu mai am încredere”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

