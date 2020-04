Reactia lui Mihalcea dupa ce s-a spus ca ar putea fi demis: "Ne dorim toti binele clubului!" Antrenorul face un anunt IMPORTANT: "Licenta e aproape rezolvata"

Antrenorul lui Dinamo, Adrian Mihalcea, a vorbit despre posibila sosire a investitorilor spanioli la clubul din Stefan cel Mare.

Ioan Andone spunea ca negocierile sunt destul de avansate intre investitorii spanioli si Ionut Negoita. Fondul de investitii condus de Herminio Mendez a realizat deja o strategie de revitalizare a clubului din Stefan cel Mare.

Anone spunea ca noii investitori si-ar dori sa puna un antrenor spaniol la echipa, lucru care ar putea pune in pericol postul lui Adrian Mihalcea:

"Da, am vazut si eu stirea. Nu stiu ce sa spun, daca este concretizata. Am vorbit ieri cu Bogdan Balanescu si m-a asigurat ca totul este ok. Am vorbit mai multe de ce se va intampla in perioada urmatoare la nivelul echipei. Nu imi fac probleme, daca se va schimba actionariatul si va aduce Dinamo din nou in lupta pentru campionat, nici nu mai conteaza pozitia mea. Ne dorim toti binele lui Dinamo. Nu stiu cum se va concretiza, nu am date in plus", a spus Mihalcea la PRO X.

Adrian Mihalcea: "Stiu ca lucrurile cu licenta sunt aproape rezolvate!"

Antrenorul "cainilor" a anuntat in direct la Ora Exacta in Sport ca licenta este la un pas sa fie obtinuta, atat cea pentru Liga 1, cat si cea pentru cupele europene.

"Mi-as dori sa se termine pe teren sezonul si sunt ferm convins ca se vor juca toate etapele si din campionat si din cupa.

Nu cred ca am putea sa jucam in Antalya. Sunt meciuri oficiale, imi e greu sa cred ca se poate realiza acest scenariu.

Stiu ca lucrurile cu licenta sunt aproape rezolvate. Nu am emotii, imi fac strategia pentru perioada aceea de pregatire, nu sunt probleme pentru licenta.

Cand s-a pus problema licentierii a fost inclusa si cea de Europa, asa cred", a mai spus Adrian Mihalcea.

Ioan Andone: "M-au intrebat daca se poate face treaba cu un antrenor spaniol"

Fostul antrenor al lui Dinamo a dezvaluit detalii din discutia pe care a avut-o cu posibilii investitori spanioli:

"M-au intrebat daca se poate face treaba cu un antrenor spaniol. Le-am zis ca se poate, ca au mai fost antrenori spanioli in Liga 1. Cei care vor sa cumpere Dinamo sunt profesionisti in sport si afaceri. Bugetul va fi de ordinul zecilor de milioane pentru plata datoriilor si pentru primul sezon", spunea Ioan Andone.