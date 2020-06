"Avem nevoie de un declic!" Prima reactie a lui Mihalcea dupa a treia infrangere consecutiva! "Daca am fi ramas in 11, am fi reusit un rezultat bun!"

Adrian Mihalcea a analizat jocul elevilor sai din meciul cu FC Voluntari.

Tehnicianul lui Dinamo considera ca baietii pe care ii pregateste au aratat un joc bun, o atitudine buna, si crede ca poate construi un rezultat pozitiv in meciul urmator bazandu-se pe ceea ce au demonstrat astazi dinamovistii.

"Nu stiu daca am fost infranti doar de un jucator, am fost infranti de o echipa. Un joc bun din partea noastra. Se vede o schimba in bine de la ultimul meci. Din pacate, acel moment in care am luat cartonasul rosu ne-a obligat sa dam inapoi. Am facut pasul inapoi, am fost obligati sa facem asta si din acel moment au reusit sa castige punctele.

Astazi i-am felicitat pe baieti, din punctul meu de vedere am facut o partida buna. Am avut atitudine, am avut si cateva ocazii bune. Puteam deschide scorul pe finalul primei reprize. Dar da, n-au cum sa nu fie dezamagiti, au muncit pentru a nu pierde astazi. Eu iau ce e bun, iau aceasta atitudine si incerc sa construiesc pe ea. Este suparare, nu suntem intr-o pozitie foarte buna si avem nevoie de puncte cat mai curand. Altfel, da, situatia se poate inrautati.

Este o situatie grea la Dinamo, dar nu este dezastruoasa. A fost un an greu, este in continuare greu, stiam de aceste probleme. Nu e lapte si miere dintr-o data. Nu dezarmam. Noi avem nevoie de declicul acela. Astazi, daca am fi ramas in 11, cred ca am fi reusit un rezultat bun si lucrurile ar fi intrat pe un fagas bun. Mergem urmatoarea etapa la Constanta si vom face ceea ce credem noi pentru a castiga. Mi-a placut atitudinea baietilor si vom construi pe lucrul acesta pentru a nu pierde", a declarat Mihalcea la finalul meciului cu FC Voluntari.

Cu privire la eliminarea lui Filip la cateva minute de la inceputul reprizei secunde, antrenorul lui Dinamo a spus ca jucatorul isi dorea victoria, insa nu a reusit sa se abtina intr-un moment decisiv.

"E tardiv sa vorbim, eu i-am spus sa fie atent la pauza. A avut instinctul acela, a luat din pacate al doilea galben si... E pacat, este un jucator experimentat. Si-a dorit, alaturi de ceilalti, sa castigam astazi, am vazut in atitudinea lui, dar nu a reusit sa se abtina si, din pacate, am suferit dupa ce a luat cartonasul rosu."