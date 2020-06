Capat de linie dupa doar 3 meciuri?! Mihalcea ar putea sa o paraseasca pe Dinamo: meci decisiv pentru antrenorul 'cainilor'

Adrian Mihalcea (44 de ani) a avut un debut de groaza pe banca lui Dinamo si ar putea sa paraseasca echipa dupa doar 3 meciuri.

Adrian Mihalcea a preluat clubul din Stefan cel Mare fix inaintea inceperii pandemiei, in luna martie a acestui an, insa debutul sau oficial pe banca echipei a avut loc la mai bine de trei luni distanta.

'Cainii' au incasat doua infrangeri dureroase cu Mihalcea pe banca, ambele pe teren propriu. Cu Sepsi in playout, scor 1-3, si cu FCSB in Cupa Romaniei, scor 0-3.

Din Cupa sunt aproape eliminati, in timp ce in campionat au emotii serioase in ceea ce priveste retrogradarea. Dinamo este pe penultimul loc in playout, cu 17 puncte.

Clubul este intr-o stare de criza, iar sefii echipei incearca sa gaseasca rapid o solutie de redresare.

Mihalcea asteapta urmatoarea partida din playout, cu Voluntari, pentru a vedea atitudinea echipei, iar apoi va lua o decizie in ceea ce priveste viitorul sau la echipa, anunta Gazeta. Voluntari este una dintre cele mai in forma echipe de la reluarea Ligii 1, cu trei victorii in trei meciuri.