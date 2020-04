Noi detalii despre vanzarea lui Dinamo! Adrian Mihalcea poate sari din schema! Ce obiectiv si-au fixat posibilii investitori si ce antrenor vor

Din articol Noii investitori vor un antrenor spaniol

Fondul de investitii spaniol condus de Herminio Menendez este dispus sa preia pachetul majoritar de actiuni al clubului Dinamo.

Ioan Andone a intermediat discutiile dintre spanioli si Ionut Negoita, iar acum a dezvaluit care este planul posibililor investitori.

Spaniolii au un obiectiv indraznet inca din primul sezon si spera sa duca echipa in cupele europene:

"Oamenii sunt profesionisti. Nu zic 'Hai sa vindem pe primul jucator pentru care apare o oferta de 200.000 de euro'. Nu discuta. Vor ramane cei mai buni jucatori, se vor prelungi contractele celor care merita, sunt contracte in derulare pana in 2022, 2023. Trebuie sa analizezi. In momentul cand se va achizitiona si vor pune primii bani pentru licenta, dupa aia putem discuta pasul urmator, ce si cum. Normal ca din primul an vor o clasare in primele 3-4, nici nu se discuta de altceva", a spus Ioan Andone la Digi Sport.

Adrian Mihalcea nici nu a apucat sa debuteze pe banca alb-rosilor, iar daca tranzactia se va finaliza ar putea fi demis. Noii investitori sunt tentati sa numeasca un antrenor spaniol:

"M-au intrebat daca se poate face treaba cu un antrenor spaniol. Le-am zis ca se poate, ca au mai fost antrenori spanioli in Liga 1. Cei care vor sa cumpere Dinamo sunt profesionisti in sport si afaceri. Bugetul va fi de ordinul zecilor de milioane pentru plata datoriilor si pentru primul sezon", a mai spus Ioan Andone.