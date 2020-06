Mihalcea schimba sistemul si primul “11” cu FCSB. De cine a fost nemultumit antrenorul dupa infrangerea cu Sepsi

Antrenorul lui Dinamo are nevoie neaparat de un rezultat pozitiv in meciul cu FCSB.

Dinamo a pierdut primul meci post-pandemie, scor 1-3, cu Sepsi, in Stefan cel Mare, la prima partida oficiala al lui Adrian Mihalcea pe banca tehnica. Antrenorul “cainilor” pregateste cateva schimbari importante in primul “11” pentru meciul cu FCSB din Cupa Romaniei, dupa ce mai multi titulari au dezamagit la intalnirea din campionat. Dintre cei care au fost titulari cu Sepsi, Perovici, Mihaiu, Kostrna si Filip vor ramane pe banca de rezerve, ei urmand sa fie inlocuiti, cel mai probabil, de Montini, Moldoveanu, Popescu si Rauta.

Dupa evolutia stearsa din meciul cu covasnenii, fostul secund al echipei nationale ar putea interveni si la sistemul de joc. Dupa 4-2-3-1, care a dat rateuri in acest weekend, dinamovistii ar putea juca contra FCSB in formula 4-3-3 sau 4-4-2. In prima s-ar putea ca linia mediana sa fie alcatuita din Rauta - Mrzljak - Fabrinni si atacul sa se prezinte in formula Moldoveanu - Montini - Lazar. In ceea de-a doua varianta, la mijloc ar urma sa fie distribuiti Sorescu - Rauta - Mrzljak - Lazar, iar atacul sa fie format din Montini (varf impins) si Moldoveanu (al doilea atacant).

Special pentru partida cu FCSB, tehnicianul a vrut initial sa recurga la o formula cu trei fundasi centrali, care urma sa ii aiba in componenta pe Popescu - Puljici - Grigore, dar pare sa se fi razgandit. Mihalcea a mai folosit sistemul de joc cu trei fundasi centrali pe vremea cand era antrenor la Dunarea Calarasi, iar Mihai Popescu era om de baza in apararea calarasenilor, care au ratat atunci in extremis calificarea la barajul pentru Liga 1.

De asemenea, Mihalcea vrea sa ii foloseasca pe Perovici, Popa si Neicutescu, ultimul aflat in faza finala a recuperarii dupa operatia de ruptura de tendon, pentru a crea concurenta in atacul sau si a creste nivelul ofensiv al echipei. In plus, fortat de regula care cere doi jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1998 in echipa de start, el urmeaza sa se bazeze alternativ pe tinerii Ricardo Grigore (21 ani), Marco Ehmann (19 ani), Szabolcs Kilyen (22 ani), Andreas Mihaiu (21 ani), Robert Moldoveanu (21 ani), Ahmed Bani (17 ani) si Mihai Neicutescu (21 ani).