Presa din Turcia a scris foarte mult despre interesul formației din Istanbul pentru portarul de la FCSB, lucru confirmat și de Alessandro Caparco, fostul antrenor cu portarii de la Dinamo și apropiat al lui Fernando Muslera, goalkeeper-ul plecat în această vară de la Galata.

Galatasaray îl vrea pe Ederson, Man. City a pus ochii pe Donnarumma

Interesul turcilor a fost unul real, lucru ce nu poate fi pus la îndoială, însă dintr-un motiv sau altul, după luni la rând în care s-au vehiculat posibile variante prin care Ștefan Târnovanu ar putea ajunge la Galatasaray, pare că mutarea a picat definitiv, iar, în urma acestui lucru, are de câștigat, surpriză, Pep Guardiola.

Se pare că, în cele din urmă, Galatasaray s-a decis să îl transfere pe Ederson, portarul lui Manchester City, iar turcii au început deja negocierile cu gruparea din Premier League pentru portarul cotat la 20 de milioane de euro. ”Cetățenii” sunt dispuși să renunțe la goalkeeper-ul brazilian pentru suma corectă și au deja în minte un înlocuitor, pe italianul Gianluigi Donnarumma, portarul care a câștigat sezonul trecut Champions League alături de PSG.

Donnarumma a refuzat să semneze prelungirea contractului cu PSG și va pleca cel mai probabil în această vară. Cotat la 40 de milioane de euro, Donnarumma are șanse mari să câștige trofeul Yashin la Balonul de Aur, pentru cel mai bun portar. PSG vrea să îl vândă pe Donnarumma în această vară, pentru a nu risca să îl piardă liber de contract peste un an.

Presa internațională scrie că Donnarumma este dorit la Manchester City, însă numai dacă Ederson va pleca, în cele din urmă la Galatasaray.

