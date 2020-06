Mihalcea, TERMINAT dupa 0-3 cu FCSB: "E umilinta, ne-am facut de ras! Ne-au batut cu 4 copii in teren!" Cum vrea sa salveze echipa

Adi Mihalcea are un debut de mandat teribil pe banca lui Dinamo!

Antrenorul numit in martie n-a apucat sa debuteze decat luna asta pe banca. Infrangerile cu Sepsi din playout (1-3) si cu FCSB din turul semifinalelor Cupei (0-3), l-au suparat rau pe Mihalcea. Antrenorul muta raspunderea pe umerii fotbalistilor. Mihalcea spune ca fotbalistii trebuie sa arate unitate pentru a reusi sa treaca peste perioada dramatica prin care trec!

"Nu trebuie sa ne ascundem de cuvinte, este umilinta. Au terminat meciul cu 3-4 copii de 16-17 ani. Pot sa spun ca ne-am facut de ras. Sunt impreuna cu jucatorii, e normal sa gandesc asa. Sper sa ne revenim. Este un moment foarte greu al echipei, parca toate problemele nu se mai termina. Stiam ca suntem intr-o situatie grea, dar a devenit foarte grea pe parcurs.

Credeam ca vom incepe meciurile imediat si atunci impactul va fi bun. Am stat o luna in casa. Acum, nu reusim sa trecem peste aceasta pasa. Nu vreau sa caut alibiuri. Si Adi Popa a facut 4 antrenamente. Copiii de 17 ani au alergat de au rupt pamantul. E vorba de fotbal, de placere. Daca nu reusesti sa joci de placere, traiesti astfel de umilinte. Daca sunt jucatori de valoare si de caracter pot trece de meciuri ca asta. Daca sunt jucatori care n-au trecut prin astfel de momente, e destul de greu pentru ca e foarte apasator. Daca ei nu constientizeaza ca doar ei pot sa iasa din aceasta stare, nu vor reusi.

Campionatul e destul de lung. Azi am schimbat 6 jucatori tocmai in perspectiva meciurilor care vin. Cred cu tarie ca nu se poate intampla acest lucru, sa retrogradam. Sepsi a fost foarte buna, Steaua ne-a surclasat azi, ma gandesc la meciurile urmatoare, cu o schimbare de atitudine putem sa scoatem mult mai mult. In a doua repriza cu Sepsi am dominat si am avut ocazii foarte clare, azi nu am reusit acelasi lucru.

Ma bucur sa aud ca Popescu mai crede in calificare, dar eu ma gandesc la meciul cu Voluntari.Au mai existat miracole chiar si la noi, cu Liberec. Ai nevoie de caracter, de unitate ca sa poti sa reusesti astfel de surprize. Daca nu erau suporterii, cred ca se punea lacatul pe club. Imi asum aceasta rusine, acum nu-mi doresc decat sa reuseasca si fanii sa ne faca sa intelegem ce este Dinamo si ce implica aceasta emotie care vine din partea lor", a spus Mihalcea la Digisport.