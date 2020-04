Dinamo a facut blat cu Prunea si Mihalcea in teren! Dezvaluiri in detaliu de la un fost dinamovist: "Ne-am intalnit sub pod la Otopeni, aveam un scenariu bine pus la punct"

Florin Batranu a povestit in detaliu cum Dinamo a facut blat cu Gloria Bistrita.

Se intampla in 1997, cand "cainii" aveau nevoie de victorie. "S-a lucrat bine, era un scenariu bine pus la punct", a dezvaluit Batranu, pentru Gazeta Sporturilor.

Dinamo era antrenata la cea vreme de Viorel Hizo, iar scorul la pauza a fost de 4-0. Oaspetii au redus spectaculos din diferenta si chiar au avut sansa egalarii in minutul 90, insa mingea a lovit bara. Florin Prunea, Adrian Mihalcea si Florin Batranu au fost pe teren, iar cel din urma a povestit cum a fost pus la cale blatul, spunand ca daca bistritenii egalau, meciul probabil ar fi continuat pana cand Dinamo ar fi egalat.

"La toate echipele la care am fost, Dinamo, Craiova, Poli, am trait meciuri de la care am anecdote. Pot sa va spun una acum, dar nu dau nume. Eram la Dinamo si jucam cu Gloria Bistrita. Trebuia sa castigam. Dar si victoriile trebuie facute intr-un anumit fel. Nu poti sa-ti umilesti adversarul, trebuie sa placa fanilor, sa nu ne accidentam si nici sa nu luam cartonase.

S-a lucrat bine, era un scenariu bine pus la punct. Am plecat vreo 4-5 jucatori de la Dinamo si ne-am intalnit cu 4-5 jucatori de la Gloria. Ne-am intalnit sub pod, la Otopeni. Erau si conducatorii acolo. Parca eram in <<Nea Marin miliardar>>. Cei la Bistrita jucau la ofsaid. La un moment dat era 4-0 pentru noi. Am ajuns si eu sa dau gol, eu fiind fundas. La pauza se uitau unii la altii. Era penibil, ce sa zic!

La un moment dat se facuse 4-3. Nu, nu trebuia sa fie asa. Trebuia sa fie un scor normal. In minutul 90, Sebi Moga, care era la Bistrita, a dat bara. Am inghetat cu totii. El nu fusese cu noi sub pod. Daca se facea 4-4, cred ca se juca pana castigam, asta daca era un arbitru care era informat. Probabil ca si unii dintre arbitri stiau. Dar eu nu discutam cu ei", a explicat Batranu, pentru sursa citata.