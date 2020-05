Un jucator de la Dinamo a fost dat disparut: "N-a mai dat niciun semn de viata!" Anuntul lui Adrian Mihalcea 

Antrenorul lui Dinamo, Adrian Mihalcea, a povestit cum decurge cantonamentul echipei de la Saftica.

Toti jucatorii au trecut cu bine al doilea test de coronavirus, iar fotbalistii se afla deja de o saptamana in izolare. Baza de la Saftica are cele mai bune conditii din Liga 1, iar investitorii spanioli o evaluasera la peste 420 de mii de euro.

Antrenorul echipei a precizat ca toti jucatorii sunt bine, mai putin unul despre care nu stie mare lucru.

"Toti baietii sunt OK. Skovasja a sosit de trei zile alaturi de noi. A stat alaturi de copil, care a fost racit, a facut testul COVID-19, totul e in regula, deja e la antrenamente. Ehmann a sosit vineri in tara, din Germania, va sta in carantina la domiciliu, conform protocolului, va efectua si testul, apoi se va alatura pregatirilor. N'Diaye e un caz special. N-a mai dat niciun semn de viata! Cand va ajunge, va fi preluat de domnul Alexandrescu, de la Relatii Internationale, si va urma aceeasi pasi ca si Ehmann", a declarat antrenorul lui Dinamo pentru GSP.

De asemenea el a spus ca a rezolvat si problema jucatorilor carora le expirau contractele.

"N-au fost probleme cu baietii carora le expirau contractele pe 30 iunie. Au fost discutii de principiu, ne-am inteles, voiau si ei sa se acopere, la fel si clubul. Mai sunt doi care trebuie sa dea un raspuns, sunt sigur ca nu vor fi probleme. Eu am tinut legatura cu ei in permanenta, m-am implicat", a spus Adrian Mihalache.