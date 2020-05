"Suntem foarte aproape!" Dinamo si-a stabilit obiectivele dupa ce se va relua Liga 1! Anuntul facut de Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Liga 1 se va relua cel mai probabil pe 12 iunie dupa ce a fost intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus. Echipele au inceput deja pregatirile si asteapta sa revina pe teren. Dinamo, nu a prins play-off-ul nici in acest an, insa isi poate salva sezonul daca va castiga Cupa Romaniei.

Antrenorul echipei din Stefan cel Mare, Adrian Mihalcea, a spus ca spera la o clasare cat mai buna in play-out, insa obiectivul principal este castigarea Cupei Romaniei.

"Ne axam pe Cupa Romaniei, suntem in semifinale, suntem aproape de finala si de a o castiga. In plus, ne dorim o clasare mai buna decat in momentul de fata in campionat.

Nu stam foarte rau, dar suntem intr-o zona dificila. Eu ma gandesc la faptul ca, cu doua rezultate pozitive la inceput de campionat, nu vom mai avea probleme si ma bazez si pe ce vad, pe lotul pe care il am, pe munca depusa si pe plusul de valoare.

Programul decurge destul de bine, suntem testati ca tot e la moda sau necesar, am fost testati de doua ori si am iesit negativ. E un cantonament si fiecare constientizeaza perioada dificila si in acelasi timp sunt constienti ca ne va astepta o munca destul de grea in campionat cu meciuri aglomerate si din punctul acesta de vedere jucatorii raspund foarte bine. E incarcatura, mai sunt si nervi, discutii, dar in limitele normale", a declarat Adrian Mihalcea, la Telekomsport.