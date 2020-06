Saptamana si SCANDALUL la Dinamo! Revolta in vestiarul 'cainilor'! Jucatorii l-ar contesta pe Mihalcea dupa DEZASTRUL din primul meci

Problemele se tin lant de Dinamo, iar acum ar fi aparut un nou scandal in vestiar.

Jucatorii nu ar fi multumiti de numirea lui Adrian Mihalcea, motiv pentru care s-ar fi pornit o adevarata revolta in vestiarul lui Dinamo, noteaza Gazeta Sporturilor.

Liderii revoltei ar fi Straton si Rauta, cei care l-ar acuza pe antrenor pentru modul in care a ales echipa pentru meciul cu Sepsi, incheiat 3-1. Cei doi jucatori nu au prins niciun minut cu Sepsi, insa s-ar fi facut auziti in vestiar.

"Capii razvratitilor au fost Straton si Rauta, care e finul lui Dan Nistor. Nu i-au reprosat direct in fata lui Mihalcea, dar Adi a auzit ce s-a intamplat in cabina si nu i-a cazut deloc bine. Si asa el e intr-o postura foarte delicata acolo. Nimeni nu il asculta, lotul e impartit in 3 tabere. Are o misiune imposibila!", ar fi spus o sursa din apropierea clubului pentru Gazeta.

Fabbrini, luat la tinta in vestiar

De asemenea, jucatorii lui Dinamo s-ar fi plans si de Fabbrini, acuzandu-l de individualism.

"I-au reprosat ca uita sa mai dea drumul la minge si joaca mult prea individual. Si baiatul e un pic dezorientat, fiindca el prefera sa joace spre banda stanga, insa Mihalcea ii cere sa stea doar in centru si sa ghidoneze de acolo jocul", a mai spus sursa.