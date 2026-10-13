Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB” Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu a numit una dintre cauzele demiterii sale de la FCSB.

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Din articol

Marius Baciu a părăsit-o pe FCSB înainte de pauza internațională, iar Laurențiu Reghecampf a fost ales pentru a-l înlocui.

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Marius Baciu știe de ce a fost dat afară de la FCSB

Tehnicianul de 51 de ani a fost întrebat dacă întăririle venite prea târziu l-au încurcat, iar Marius Baciu a afirmat.

Fostul antrenor de la FCSB e de părere că transferurile făcute prea târziu a fost unul dintre motivele care au dus la plecarea lui de la fosta campioană a României.

(n.r. De ce s-au întârziat transferurile? Te-au dat peste cap pe tine...) Nu, astea m-au dat pe mine afară de la FCSB! Am avut asumarea asta... noi ne-am fixat niște ținte foarte clare. De timp, știi cum e, la un transfer nu poți să fii sigur niciodată.

Discuți astăzi, dar se poate întâmpla orice după. Eu cred că o situație în plus din cauza căreia nu s-au putut face transferurile a fost și Campionatul Mondial. A fost întârzierea asta, poate că orice jucător mai așteaptă, mai vrea ceva...

Intervin impresarii sau, dacă e jucător sub contract, mai vrea ceva clubul. FCSB e totuși o echipă vizibilă, o echipă care își propune să joace an de an în cupele europene, să câștige an de an campionatul. Și atunci normal că e interesantă pentru orice jucător, cum e, de exemplu, Boutoutaou, care vine din liga a treia. Promovase în liga a doua, dar e un jucător care a avut realizări și continuitate în liga a treia franceză.

Anul trecut a fost doar al doilea an în care liga a treia franceză a fost o singură ligă și a fost profesionistă”, a declarat Marius Baciu la Prosport.

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Gigi Becali
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FCSB, șanse de 0,9% la titlu

Cea mai importantă platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a actualizat calculele, în ceea ce privește lupta pentru titlu, după etapa a 11-a. Sursa citată a notat că, deși aflată pe locul 3 în clasament, campioana en-titre, Universitatea Craiova, rămâne favorită la supremație și în acest sezon.

Iată cu ce șanse sunt cotate la titlu, grupările care se află acum în zona de play-off:

  1. *Dinamo (locul 1 după 11 etape): 34,5%
  2. *Rapid (locul 2): 15,3%
  3. *Universitatea Craiova (locul 3): 37,5%
  4. *Petrolul (locul 4): 0,4%
  5. *Universitatea Cluj (locul 5): 7,9%
  6. *Farul Constanța (locul 6): 0,4%

În analiza celor de la Football Meets Data apar și două formații aflate acum în zona de play-out. Vorbim despre CFR Cluj și FCSB, care sunt pe 8, respectiv 9, în ierarhia Superligii. Ardelenii sunt cotați cu șanse de 2,1% la titlu, în timp ce procentul trecut în dreptul FCSB-ului e minuscul pentru pretențiile acestui club: 0,9%!

De amintit că, de când avem sistemul cu play-off și play-out, începând cu 2015-2016, FCSB a fost campioană, în doar două rânduri: 2023-2024 și 2024-2025. În sezonul trecut, în premieră, echipa patronată de Gigi Becali a ajuns în play-out, după ce a încheiat sezonul regulat pe locul 7.

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