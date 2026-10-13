Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Marius Baciu a părăsit-o pe FCSB înainte de pauza internațională, iar Laurențiu Reghecampf a fost ales pentru a-l înlocui.

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Marius Baciu știe de ce a fost dat afară de la FCSB

Tehnicianul de 51 de ani a fost întrebat dacă întăririle venite prea târziu l-au încurcat, iar Marius Baciu a afirmat.

Fostul antrenor de la FCSB e de părere că transferurile făcute prea târziu a fost unul dintre motivele care au dus la plecarea lui de la fosta campioană a României.

„(n.r. De ce s-au întârziat transferurile? Te-au dat peste cap pe tine...) Nu, astea m-au dat pe mine afară de la FCSB! Am avut asumarea asta... noi ne-am fixat niște ținte foarte clare. De timp, știi cum e, la un transfer nu poți să fii sigur niciodată.

Discuți astăzi, dar se poate întâmpla orice după. Eu cred că o situație în plus din cauza căreia nu s-au putut face transferurile a fost și Campionatul Mondial. A fost întârzierea asta, poate că orice jucător mai așteaptă, mai vrea ceva...

Intervin impresarii sau, dacă e jucător sub contract, mai vrea ceva clubul. FCSB e totuși o echipă vizibilă, o echipă care își propune să joace an de an în cupele europene, să câștige an de an campionatul. Și atunci normal că e interesantă pentru orice jucător, cum e, de exemplu, Boutoutaou, care vine din liga a treia. Promovase în liga a doua, dar e un jucător care a avut realizări și continuitate în liga a treia franceză.

Anul trecut a fost doar al doilea an în care liga a treia franceză a fost o singură ligă și a fost profesionistă”, a declarat Marius Baciu la Prosport.