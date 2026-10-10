Marius Baciu ar putea ajunge în prima ligă din Maroc, la Ittihad Tanger, după despărțirea de FCSB. Antrenorul are pe masă o ofertă de aproximativ 27.000 de euro pe lună, aproape de trei ori mai mult decât salariul pe care îl avea la București.

Marius Baciu e dorit de Ittihad Tanger

Baciu, în vârstă de 51 de ani, a fost înlocuit de Laurențiu Reghecampf după ce FCSB a obținut un singur punct în ultimele cinci etape. Tehnicianul fusese adus la echipă pe finalul sezonului precedent.

Liubliana Nedelcu, agentul care a intermediat discuțiile cu formația marocană, a confirmat că oferta este în continuare valabilă și că Baciu se află pe primul loc pe lista clubului.

„Discutăm cu Ittihad Tanger. Oferta este de mai multă vreme. (...) Oferta este în continuare valabilă. Vom avea o videoconferință zilele acestea. Marius este primul pe listă. Nu e singurul pe listă, este normal să fie mai mulți antrenori”, a declarat Liubliana Nedelcu pentru ProSport.

Ittihad Tanger ocupă poziția a patra în campionatul Marocului, cu patru puncte după primele două etape. Echipa este pregătită în prezent de algerianul Abdelhak Benchikha, care a înregistrat nouă victorii, șase remize și trei înfrângeri în cele 18 meciuri de la numirea sa.

În cazul în care mutarea în Maroc nu se concretizează, Baciu mai are o variantă. Potrivit sursei citate anterior, antrenorul a primit și o propunere din partea primarului Sectorului 2, Rareș Hopincă, pentru postul de coordonator al Clubului Sportiv Oxigen.