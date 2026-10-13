Ce destin fotbalistic crunt pentru Andrea Compagno! Pentru că, pe 18 octombrie 2025, în ultima etapă a sezonului regulat din K-League, el a trăit cel mai fericit moment al carierei sale, dar a fost lovit și de cea mai gravă accidentare avută vreodată.

La vremea respectivă, în partida Jeonbuk – Suwon (2-0), Compagno a fost titular, ca de obicei, la gazde. Și și-a îmbunătățit cifrele excelente din sezonul 2025 – a avut 18 reușite pentru Jeonbuk Hyundai -, marcând încă din minutul 2. La capătul acelui meci, Compagno avea să câștige titlul în Coreea de Sud chiar înainte de startul play-off-ului. Pentru că Jeonbuk, cu contribuția decisivă a lui Compagno, avusese un sezon regulat atât de bun, încât nu mai putea fi dată de jos de pe locul 1, după rundele din play-off.

Din păcate pentru fostul golgheter al FCSB-ului, el n-a apucat finalul meciului Jeonbuk – Suwon pe gazon. Pentru că s-a accidentat grav, după o aterizare greșită pe gazon, și a fost schimbat după 35 de minute. La petrecerea cuceririi titlului, de la finalul partidei, Compagno cu greu a găsit puterea de a se bucura. Îngrijorarea i se putea citi pe față. Pe bună dreptate!

La doar câteva zile după meciul care l-a făcut campion în K-League, Compagno, care avea să facă eventul în 2025 cu Jeonbuk, a primit verdictul medicilor: ruptură de ligamente!

Compagno, refăcut, dar un simplu „spectator“ la Jeonbuk

Din acel moment, de la finalul lunii octombrie 2025, bucuria câștigării titlului în Coreea de Sud a fost înlocuită pentru Compagno de calvarul accidentării. Și 294 de zile au trecut până când italianul a îmbrăcat, din nou, tricoul lui Jeonbuk într-un meci oficial. Revenirea pe gazon s-a petrecut pe 8 august anul acesta, în meciul cu Jeju. Degeaba însă! Între timp, totul se schimbase la campioana K-League din 2025.

În primul rând, antrenorul uruguyan, Gustavo Poyet, sub comanda căruia Andrea a strălucit, a părăsit echipa după sezonul excelent în care s-a realizat eventul. În locul său a fost adus sud-coreeanul Jung-Yong Chung. Iar acesta n-a crezut, în niciun moment, în Compagno după refacerea italianului. Dovadă și situația în care a ajuns acum Compagno.

Fostul star al FCSB-ului a apucat să joace fix trei partide oficiale, în 2026. Per total, a adunat 106 minute pe teren, între 8 – 19 august. Apoi, nu că n-a mai fost trimis pe teren de antrenor, dar nici măcar n-a mai fost reținut în lot.

La ora actuală, Compagno are nouă meciuri consecutive în care a fost trimis în tribune de antrenorul Jung-Yong Chung. Și, în mare parte, soarta sa a fost decisă deja. Concret, el va deveni liber de contract pe 31 decembrie 2026, urmând să părăsească Jeonbuk Hyundai. Mai ales că în lot sunt patru atacanți de careu, pe profilul lui Compagno, aduși în perioada în care italianul a stat pe tușă.

Compagno poate semna cu orice echipă de la 1 ianuarie

Faptul că poate părăsi Jeonbuk din postura de fotbalist liber e singura consolare a lui Compagno după calvarul trăit, în ultimul an. Într-o încercare de a-și relansa cariera, Andrea poate reveni inclusiv în România, în Superliga noastră. Mai ales că până să se accidenteze, cifrele sale au fost excelente în Asia.

La Tianjin Jinmen Tiger (China), prima formație cu care a semnat după plecarea de la FCSB, italianul a adunat 19 goluri și 1 pasă de gol. Apoi, la Jeonbuk Hyundai, vârful de 1,95 de metri a avut 18 goluri până în momentul accidentării.

Gigi Becali l-a gonit de la FCSB

Andrea Compagno e cotat la 2 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com. Când i s-a pus pe pata pe el și l-a gonit de la FCSB, în februarie 2024, Gigi Becali a încasat doar 120,000 de euro în schimbul transferului la Tianjin Jinmen Tiger! Asta în condițiile în care Compagno fusese adus, de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro. Cât timp a jucat la FCSB, atacantul italian a adunat 20 de goluri în 55 de apariții.