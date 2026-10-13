Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a surprins pe toată lumea cu prezența sa la meci. A venit direct de la nunta nepoatei sale, pentru că nu ar fi ajuns la timp în Pipera ca să vadă tot meciul din fața televizorului.

Gigi Becali a anunțat transferuri la FCSB

Omul cu banii de la fosta campioană a României îl susține pe antrenorul său, dar nu se declară mulțumit de lotul pe care îl are acesta la dispoziție. Totuși, i-a fixat un obiectiv clar până în perioada de mercato din iarnă.

Reghecampf trebuie să încerce să se apropie de locurile fruntașe din Superliga României până în iarnă. Apoi, Becali a anunțat că va face câteva transferuri pentru a ”betona” lotul și a se bate cu șanse reale la titlu.

„Să ne apropiem cât mai mult până în iarnă, atunci să iau 3-4 jucători, să terminăm play-off-ul pe primul loc și să iau campionatul. Ce ambiții? Există altceva la mine decât campionatul?”, a spus Becali, la ”VOYO SPORT LIVE”.

După etapa cu numărul 11, FCSB este pe locul nouă, cu 15 puncte, la un singur punct de următoarele două clasate, Corvinul Hunedoara și CFR Cluj. În următoarea rundă, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf va juca în deplasare cu FC Voluntari.

FCSB, victorie cu Oțelul (1-0) la revenirea lui Laurențiu Reghecampf

Meciul a fost remarcat și de presa internațională, de o publicație dedicată fotbaliștilor din Insulele Capului Verde, care a evidențiat faptul că s-au aflat față în față doi frați din țara africană.

Joao Paulo, de la FCSB, a fost adversar cu Joao Paulino, legitimat la Oțelul Galați. Cei doi au început meciul ca rezerve, dar au intrat pe teren pe parcursul întâlnirii. Mijlocașul bucureștenilor și-a făcut apariția pe teren în minutul 56, iar fratele său a intrat în minutul 81.

”DUELUL GEMENILOR ÎN ROMÂNIA! Joao Paulo îl învinge pe Joao Paulino

În etapa a 11-a a Superligii României, FCSB (cu mijlocașul Joao Paulo) a învins Oțelul Galați (cu geamănul Joao Paulino), câștigând la o diferență mică (1-0).

Ambii frați gemeni au început meciul pe bancă, dar au fost introduși pe teren pe parcursul meciului. De asemenea, de remarcat faptul că pentru Oțelul Galați a jucat și atacantul internațional capverdian Patrick Fernandes, care a fost titular și a jucat toate cele 90 de minute”, a transmis publicația Kriol Fut.