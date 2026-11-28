FCSB se va duela cu Csikszereda în etapa a 17-a din SuperLiga. Meciul este extrem de important pentru Laurențiu Reghecampf, în condițiile în care un rezultat nefavorabil o va ține pe echipa sa departe de locurile de play-off.

FCSB, anunț important pentru suporteri în ziua meciului cu Csikszereda

Dacă de obicei Arena Națională este „casă” pentru FCSB, situația este diferită în runda din acest weekend. Cum cel mai mare stadion al țării este închis, roș-albaștrii se vor muta pe Stadionul Steaua.

Deși vremea în Capitală este nefavorabilă, fosta campioană speră că va atrage un număr important de spectatori în tribune. În acest sens, FCSB a efectuat o postare pe contul oficial de Facebook în ziua meciului cu Csikszereda.

Mesajul este unul clar: chemarea fanilor pe stadion, pe afiș aflându-se Denis Drăguș, Joyskim Dawa și Joao Paulo. Casa de bilete va fi deschisă până la ora 20:00, iar accesul se va realiza încă de la ora 18:30.

„Biletele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului

- casa de bilete de la Stadionul Steaua va fi deschisă până la 20:00

- accesul spectatorilor se va face începând cu 18:30

Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat în postarea FCSB.