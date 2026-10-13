Motivul a fost reprezentat de acuzațiile grave pe care liderul galeriei le-a lansat asupra celor implicați în dezvoltarea Centrului de Copii și Juniori de la FCSB.

Gigi Becali: ”Am primit niște informații”

Printre altele, Mustață a cerut demisia unui om-cheie din club, Alin Stoica, care va fi secund în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf, după ce s-a ocupat în ultimii ani de sectorul juvenil al clubului.

După ce liderul galeriei FCSB susține că i-a prezentat probele necesare lui Gigi Becali, se pare că patronul echipei nu va rămâne indiferent și va lua atitudine. Concret, acesta ar urma să dea afară câțiva oameni implicați în această poveste, dar nu pe Alin Stoica.

„Am primit niște informații. E adevărat că e ceva-ceva pe acolo, și o să dau ceva pe acolo afară, dar nu-l dau pe Stoica sau pe... că nu face Becali ce zice Mustață, îți dai seama”, a spus Gigi Becali, la ”VOYO SPORT LIVE”.

„Își depășește atribuțiile”

Oficialul roș-albaștrilor a răspuns acuzațiilor, subliniind că așteaptă dovezi clare înainte de a lua măsuri împotriva angajaților. Totodată, Stoica a explicat că nu a știut de vizita fanilor la baza de pregătire pentru a-l întâmpina pe Laurențiu Reghecampf, acesta fiind motivul pentru care nu a mers să-i salute.

„Dacă am fi avut o întâlnire stabilită și nu-i așteptam, și jucam tenis, și nu-i băgam în seamă, atunci era altceva. Habar n-am avut că vin, au venit la Reghe, aia e o chestie, «hai că inventez ceva ca să găsesc motiv să mă iau de cineva»”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.

În plus, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a respins ideea că s-ar fi opus revenirii lui Reghecampf pe banca tehnică, menționând că și-a dorit foarte mult acest lucru. Oficialul a mai transmis că liderul fanilor nu ar trebui să analizeze evoluțiile fotbaliștilor.

„Cred că își depășește puțin atribuțiile în momentul în care începe să discute despre fotbaliști. (...) Ar trebui să ne oprim cu chestiile astea, nu e treaba nimănui să discute, e treaba antrenorilor, a noastră, să discutăm despre fotbaliști”, a mai explicat Stoica.