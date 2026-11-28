Doru Andrei a ales o soluție tehnică de mare finețe și l-a învins pe Lefter cu un lob executat cu exteriorul piciorului. Mingea a ajuns în plasă, iar reușita are toate șansele să intre în cursa pentru golul etapei. VEZI GALERIA FOTO

Goalkeeperul clujenilor a trimis greșit mingea, iar mijlocașul ofensiv al covăsnenilor a observat imediat că acesta se află departe de poartă.

Unicul gol al întâlnirii a venit în urma unei execuții spectaculoase semnate de Doru Andrei , care a profitat de o eroare a portarului Ștefan Lefter .

„Doar Stoichkov avea execuții de genul!”

Execuția nu a trecut neobservată nici de Cosmin Bărcăuan. Fostul internațional a fost impresionat de procedeul ales de fotbalistul lui Sepsi și a făcut o comparație cu Hristo Stoichkov, fostul mare atacant bulgar.

„Așa ceva... (n.r. – e de Quaresma!) Exact! Băi, exact! Extraordinar! Execuție foarte frumoasă. (n.r. – la ce jucători ai mai văzut execuții din astea?) La generația mai veche. Mie îmi plăcea Stoichkov, avea el execuții din astea cu exteriorul. Avea execuții cu exteriorul de genul, mamă, mamă! (n.r. – tu nu aveai când jucai atacant?) Băi, și mie îmi plăcea să folosesc exteriorul, să știi! Bine, nu prea dădeam eu goluri așa, dar îmi plăcea. Foloseam mult exteriorul când veneam la finalizare la prima bară, știi? Și îmi venea centrare din partea stângă, băgam exteriorul cu dreptul”, a spus Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.

Doru Andrei a ajuns la Sepsi în vara acestui an, liber de contract, după despărțirea de FC Voluntari. Fotbalistul este cotat la 250.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, mijlocașul a adunat 16 apariții în Superliga, cu trei goluri și o pasă decisivă. În Cupa României a mai bifat un meci, în care a oferit un assist.