Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

Reghecampf a debutat cu o victorie în al treilea mandat de la FCSB, 1-0 contra celor de la Oțelul, pe Arena Națională. Noul antrenor a surprins prin alegerea noului căpitan, banderola ajungând pe brațul lui Karlo Muhar, un jucător adus în urmă cu doar o lună.

Gigi Becali: "I-am spus lui Reghecampf că e o idee genială cu Muhar căpitan. Va fi și Drăguș"

Gigi Becali dezvăluie că a fost consultat de Laurențiu Reghecampf pe această temă și și-a dat acordul, susținând și el că este "o idee genială".

De etapa viitoare, Denis Drăguș este așteptat să poarte banderola de căpitan. Gigi Becali sugerează că la FCSB va exista un soi de rotație la acest capitol.

"Reghe a spus că vrea asta (n.r - ca Muhar să fie căpitan) și m-a întrebat ce părere am, că nu poate să facă de capul lui, să pună căpitan de capul lui fără să mă întrebe. Eu i-am spus că e o idee genială. Mi-a spus că va fi după aceea Drăguș, că va fi și el.

Probabil când unul, când altul, nu știu. Dar eu așa văd căpitanul de echipă: ori mijlocaș, ori atacant, fotbalist de valoare", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.