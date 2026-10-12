EXCLUSIV Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

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SPORT.RO
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Gigi Becali a dezvăluit detalii de la discuțiile pe care le-a purtat cu Laurențiu Reghecampf înainte și după FCSB - Oțelul Galați 1-0.

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Gigi BecaliFCSBLaurentiu ReghecampfKarlo Muhardenis draguscapitan fcsb
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Reghecampf a debutat cu o victorie în al treilea mandat de la FCSB, 1-0 contra celor de la Oțelul, pe Arena Națională. Noul antrenor a surprins prin alegerea noului căpitan, banderola ajungând pe brațul lui Karlo Muhar, un jucător adus în urmă cu doar o lună.

Gigi Becali: "I-am spus lui Reghecampf că e o idee genială cu Muhar căpitan. Va fi și Drăguș"

Gigi Becali dezvăluie că a fost consultat de Laurențiu Reghecampf pe această temă și și-a dat acordul, susținând și el că este "o idee genială".

De etapa viitoare, Denis Drăguș este așteptat să poarte banderola de căpitan. Gigi Becali sugerează că la FCSB va exista un soi de rotație la acest capitol.

"Reghe a spus că vrea asta (n.r - ca Muhar să fie căpitan) și m-a întrebat ce părere am, că nu poate să facă de capul lui, să pună căpitan de capul lui fără să mă întrebe. Eu i-am spus că e o idee genială. Mi-a spus că va fi după aceea Drăguș, că va fi și el. 

Probabil când unul, când altul, nu știu. Dar eu așa văd căpitanul de echipă: ori mijlocaș, ori atacant, fotbalist de valoare", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

Laurențiu Reghecampf: "Muhar e un jucător cu personalitate și experiență mare"

După partida cu Oțelul, Reghecampf a explicat de ce l-a ales și pe Muhar și a mai anunțat că principala variantă de căpitan va fi Denis Drăguș, atunci când atacantul va fi apt.

"Muhar este un jucător care are personalitate, experiență foarte mare. Chiar dacă e nou la echipă, pentru mine este important să avem un jucător care strânge echipa lângă el. Are capacitatea asta și de aceea am hotărât să fie el căpitan.

Am anunțat și că Denis Drăguș, când va fi pe teren, el va fi căpitan. E normal. E un jucător cu experiență și trebuie să profităm de asta. Întotdeauna echipa noastră va avea nevoie de jucători cu personalitate, care să ne ajute să câștigăm meciuri", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

Denis Drăguș este așteptat să revină pe teren în următoarea etapă, luni, 19 octombrie, pe terenul lui FC Voluntari.

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Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

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