Destinație surpriză pentru Marius Baciu. Unde ar putea antrena după despărțirea de FCSB

Destinație surpriză pentru Marius Baciu. Unde ar putea antrena după despărțirea de FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Demis de FCSB după eșecul cu Universitatea Craiova (5-0), Marius Baciu este gata să preia o nouă echipă. Tehnicianul a confirmat existența negocierilor.

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Marius BaciuIttihad TangerFCSB
Din articol

Înlocuit pe banca tehnică de Laurențiu Reghecampf, antrenorul în vârstă de 51 de ani se apropie de un nou angajament. Marius Baciu a primit o propunere din campionatul Marocului, de la Ittihad Tanger, și se află în tratative inclusiv cu o grupare din Cipru.

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Baciu conferinta
Baciu
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Discuții avansate cu formații din străinătate

Chestionat în legătură cu următorul pas în carieră, fostul antrenor al FCSB a oferit detalii despre stadiul negocierilor.

„Legat de viitorul meu, da, mi-am dat acordul. Mai multe vă poate spune impresara Liubliana Nedelcu, ea se ocupă de tot, alături de anumiți reprezentanți din Franța. Pot să vă spun doar că mi-am dat acordul să discute, aștept și eu detalii. (n.r. despre propunerea din Cipru) Este de actualitate, da. Momentan, nu vreau să discut mai multe lucruri. Vedem ce va fi”, a transmis Marius Baciu, potrivit DigiSport.

Înainte de mandatul de 15 partide pe banca celor de la FCSB, început în luna mai, tehnicianul a mai pregătit formații precum SC Bacău, Clinceni, Concordia Chiajna, Juventus București, AFC Turris, Al-Taqadom, Al-Arabi, Al-Nahdah și Păușești Otăsău.

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