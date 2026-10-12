Destinație surpriză pentru Marius Baciu. Unde ar putea antrena după despărțirea de FCSB

Înlocuit pe banca tehnică de Laurențiu Reghecampf , antrenorul în vârstă de 51 de ani se apropie de un nou angajament. Marius Baciu a primit o propunere din campionatul Marocului, de la Ittihad Tanger , și se află în tratative inclusiv cu o grupare din Cipru.

Carlos Alcaraz, eliminat șocant, în turul trei la Shanghai: Jannik Sinner nu va mai fi număr unu mondial

Discuții avansate cu formații din străinătate

Chestionat în legătură cu următorul pas în carieră, fostul antrenor al FCSB a oferit detalii despre stadiul negocierilor.

„Legat de viitorul meu, da, mi-am dat acordul. Mai multe vă poate spune impresara Liubliana Nedelcu, ea se ocupă de tot, alături de anumiți reprezentanți din Franța. Pot să vă spun doar că mi-am dat acordul să discute, aștept și eu detalii. (n.r. despre propunerea din Cipru) Este de actualitate, da. Momentan, nu vreau să discut mai multe lucruri. Vedem ce va fi”, a transmis Marius Baciu, potrivit DigiSport.

Înainte de mandatul de 15 partide pe banca celor de la FCSB, început în luna mai, tehnicianul a mai pregătit formații precum SC Bacău, Clinceni, Concordia Chiajna, Juventus București, AFC Turris, Al-Taqadom, Al-Arabi, Al-Nahdah și Păușești Otăsău.