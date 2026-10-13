Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.
Iată cum arată echipa ideală a etapei a 11-a din sezonul regulat:
PORTAR
Eduard Pap (FK Csikszereda) - Deși ciucanii au pierdut, cele șapte intervenții ale portarului au ținut suspansul până la final.
FUNDAŞI
Valentin Crețu (FCSB) – A consumat multă energie pe durata partidei. Și-a trecut în cont o pasă decisivă.
Martín Pascual (Dinamo) – Din nou, fundașul dinamovist a fost decisiv la fazele fixe. A marcat pentru a patra oară în acest sezon.
Anton Krešić (CFR 1907 Cluj) – Sigur în defensivă și decisiv în ofensivă, golul reușit de el fiind unul de trei puncte.
Cristian Ganea (Farul Constanța) – A avut o evoluție consistentă în banda stângă. În plus, a reușit și un gol spectaculos.
MIJLOCAŞI
Daniel Armstrong (Dinamo) – Este jucătorul începutului de sezon. A pasat decisiv pentru ambele goluri marcate de roș-albi. A ajuns la nouă pase decisive în ediția curentă.
Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – A contribuit la succesul dobrogenilor cu un gol, al patrulea izbutit în ediția curentă.
Ion Cărăruș (Corvinul Hunedoara) – A marcat golul care le-a adus hunedorenilor victoria în primul meci jucat acasă pe arena din Petroșani.
Olimpiu Moruțan (FC Rapid) – A făcut un meci fantastic! A oferit trei pase decisive, o performanță unică reușită de un jucător în stagiunea în curs.
ATACANŢI
Filip Stojilković (FC Rapid) - A fost atacantul așteptat de toată suflarea giuleșteană. A înscris de două ori.
Simon Elisor (Universitatea Craiova) – Arma secretă a deținătoarei titlului a punctat pentru a șasea oară, fiind printre golgheterii campionatului.
ANTRENORUL ETAPEI
Daniel Pancu (FC Rapid) - Victorie mare reușită de giuleșteni, care nu mai învinseseră Universitatea Cluj din 2023!
Info: LPF
Foto: Bogdan Balas/SPORT PICTURES