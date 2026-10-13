Laurențiu Reghecampf pare că și-a luat cel mai dificil angajament de când antrenează, de peste 16 ani. Pentru că obiectivul său declarat, de a fi campion cu FCSB, la capătul sezonului actual, ține, mai degrabă, de un miracol fotbalistic.

Primul meci al lui „Reghe“, în acest al treilea mandat la formația bucureșteană, a reconfirmat că noul antrenor are mult de muncă. FCSB a învins Oțelul Galați, scor 1-0, însă victoria a fost una chinuită, în fața unei echipe în suferință, la rândul ei. Și s-a conturat abia după ce gălățenii au rămas în zece oameni, după eliminarea lui Sylla, în minutul 54.

Succesul de pe Arena Națională, primul pentru FCSB după cinci etape, a mai ridicat echipa în clasament, până pe locul 9 din 16. Chiar și așa însă, în viziunea analiștilor, FCSB nu contează, în mod realist, în lupta pentru titlu. Evaluarea făcută de cei de la Football Meets Data fix asta demonstrează.

FCSB, șanse de 0,9% la titlu

Cea mai importantă platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a actualizat calculele, în ceea ce privește lupta pentru titlu, după etapa a 11-a. Sursa citată a notat că, deși aflată pe locul 3 în clasament, campioana en-titre, Universitatea Craiova, rămâne favorită la supremație și în acest sezon.

Iată cu ce șanse sunt cotate la titlu, grupările care se află acum în zona de play-off:

*Dinamo (locul 1 după 11 etape): 34,5% *Rapid (locul 2): 15,3% *Universitatea Craiova (locul 3): 37,5% *Petrolul (locul 4): 0,4% *Universitatea Cluj (locul 5): 7,9% *Farul Constanța (locul 6): 0,4%

În analiza celor de la Football Meets Data apar și două formații aflate acum în zona de play-out. Vorbim despre CFR Cluj și FCSB, care sunt pe 8, respectiv 9, în ierarhia Superligii. Ardelenii sunt cotați cu șanse de 2,1% la titlu, în timp ce procentul trecut în dreptul FCSB-ului e minuscul pentru pretențiile acestui club: 0,9%!

De amintit că, de când avem sistemul cu play-off și play-out, începând cu 2015-2016, FCSB a fost campioană, în doar două rânduri: 2023-2024 și 2024-2025. În sezonul trecut, în premieră, echipa patronată de Gigi Becali a ajuns în play-out, după ce a încheiat sezonul regulat pe locul 7.