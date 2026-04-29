Walter Mazzarri (64 de ani), ultima oară pe banca lui Napoli în sezonul 2023-2024, este așteptat de conducerea lui Iraklis pentru a începe negocierile.

Concurență serioasă pentru Elias Charalambous

„Walter Mazzarri s-ar putea întoarce în curând pe banca tehnică, de data aceasta în Grecia. Antrenorul toscan este așteptat astăzi la Salonic pentru a începe discuțiile cu președintele lui Iraklis, Panagiotis Monemvasiotis. Această întâlnire ar putea deschide un nou capitol în cariera sa după o perioadă departe de antrenorat.

Pentru Mazzarri, aceasta ar fi o revenire la muncă după o lungă pauză și mai multe situații la limită. În urmă cu doar un an, a fost abordat de cluburi iraniene de top, precum Persepolis și Esteghlal, dar nu s-a ajuns la niciun acord. Astăzi, numele său se află în fruntea listei de dorințe a lui Iraklis, care caută să angajeze un antrenor experimentat pentru a-și revitaliza proiectul sportiv. CV-ul antrenorului vorbește de la sine: de la Reggina la Sampdoria, și cu perioade petrecute la Inter, Napoli, Torino și Cagliari, Mazzarri a obținut adesea rezultate semnificative, construind echipe organizate și competitive, chiar și cu loturi mai puțin performante.

Capacitatea sa de a maximiza valoarea resurselor echipei sale a fost întotdeauna o caracteristică a muncii sale, la fel ca și soliditatea tactică a echipelor sale. De asemenea, a avut o experiență semnificativă în străinătate, antrenând Watford în sezonul 2016/17, reușind să-și asigure salvarea de la retrogradare din Premier League cu mult înainte de termen. Ultima sa misiune a fost la întoarcerea la Napoli, unde a fost chemat să gestioneze delicata fază post-Scudetto, înlocuindu-l pe Rudi Garcia. Cu toate acestea, a fost o perioadă scurtă, încheindu-se după doar 17 meciuri”, se arată pe site-ul tuttomercatoweb.com.

Elias Charalambous, pe lista „antrenorilor disponibili” pentru echipele din Grecia

Gigi Becali caută un antrenor pentru FCSB, după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a lăsat echipa în favoarea turcilor de la Gaziantep.

Deși înțelegerea dintre Rădoi și FCSB ar fi urmat să se întindă până la finalul sezonului, fostul selecționer a considerat că oferta din partea turcilor este de nerefuzat, astfel că a ales să plece de la campioana României după doar cinci meciuri.

Astfel, Gigi Becali, patronul FCSB-ului, se vede pus în situația de a găsi un nou antrenor într-un timp foarte scurt, pentru a îndeplini obiectivul de calificare în preliminariile Conference League, care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

Elias Charalambous a fost dorit inițial de Mihai Stoica, cel delegat de Becali să rezolve această problemă, dar cipriotul a refuzat să revină la FCSB după doar o lună. Acesta ar urma să revină în această perioadă în România, iar finanțatorul echipei vrea să discute personal cu antrenorul, fiind convins că nu va fi refuzat.

Între timp, grecii au făcut o listă cu antrenorii care ar putea fi „tentanți” pentru echipele din prima ligă, iar printre „cei mai sofisticați” se numără și Charalambous. Recent, au apărut zvonuri legate de echipe interesate de serviciile fostului antrenor de la FCSB, printre care și Iraklis Salonic.

„Pentru cei care caută ceva și mai sofisticat, există Elias Charalambous, care a câștigat două campionate românești, fostul antrenor talentat Will Steele, Ivan Juric cu o bogată experiență în Italia (Torino, Roma, Atalanta), dar și câțiva cu mai multă experiență precum Stefano Pioli, Bruno Laze, Thomas Frank și Ruben Amorim”, au scris cei de la menshouse.gr.

Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.