În vară, Gigi Becali pune la cale mișcări de trupe, pe lângă aducerea unui antrenor, problemă pe care trebuie s-o rezolve înainte de barajul pentru calificarea în Conference League. Finanțatorul FCSB vrea să aducă nu mai puțin de șase jucători la echipa sa.

Asta ar însemna că vor exista și plecări în următoarea perioadă de mercato, pentru că Becali a ținut să sublinieze faptul că îi urmărește atent pe jucătorii săi în ultimele partide din acest sezon, iar în funcție de evoluțiile acestora îi va păstra sau nu din sezonul următor.

Gigi Becali și-a dezvăluit lista de transferuri din vară

În ultima sa intervenție, omul care decide totul la FCSB a dezvăluit că vrea să transfere nu mai puțin de șase jucători. Printre aceștia se numără trei fundași, un mijlocaș și doi atacanți.

„În orice situație, orice ar fi, ne trebuie fundaș stânga, fundaș stânga dreapta, mijlocaș central, fundaș central, unde mai e și Lixandru, pe care-l folosim. E mai bine fundaș decât mijlocaș. Poate-i prelungim lui Mihai Popescu, poate lui Grahovac. Și doi atacanți, un vârf și o extremă.

Ne trebuie dublură la Miculescu, dublură la Bîrligea. Șase jucători, cred eu, minimum vor veni”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Printre altele, Becali a anunțat că unul dintre jucătorii pe care i-ar putea transfera în vară este Adrian Șut (26 de ani), jucătorul pe care l-a vândut în iarnă la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro. Mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni în Superliga României în următoarea perioadă de mercato.

FCSB, ca și calificată la barajul pentru Conference League

FCSB evoluează în prezent în play-out. Cu trei etape rămase de disputat, echipa și-a asigurat matematic prezența în semifinalele barajului pentru Conference League.

Acolo, roș-albaștrii o vor întâlni, cel mai probabil, pe FC Botoșani, potrivit situației actuale din clasament și a faptului că UTA Arad nu deține licența pentru cupele europene. Formația care va câștiga acest baraj preliminar va juca un meci decisiv cu echipa clasată pe locul 4 din play-off, poziție ocupată acum de Dinamo.