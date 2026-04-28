Ce antrenor vrea Florin Tănase la FCSB: ”A avut rezultate incredibile”

În locul lui Charalambous și Pintilii a fost adus Mirel Rădoi. Finul lui Gigi Becali s-a despărțit însă de FCSB după doar cinci meciuri, după ce a dat curs unei oferte din Turcia de la Gaziantep.

FCSB a început sezonul cu Elias Charalambous pe bancă, doar că cipriotul, alături de secundul Mihai Pintilii, au plecat de la gruparea roș-albastră la finele sezonului regulat, după ce campioana a ratat play-off-ul.

În aceste momente se negociază revenirea lui Elias Charalambous la FCSB. Cipriotul este cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali, cu trei ani activi pe banca roș-albastră.

În cadrul unui eveniment, Florin Tănase a evidențiat că Charalambous a avut rezultate incredibile la FCSB și că ar fi un lucru benefic pentru club revenirea acestuia pe banca tehnică.

”A făcut treabă foarte bună, a avut rezultate incredibile. Au fost doi ani minunați. (n.r. - Ți-ai dori să revină la echipă?) De ce nu? Ar fi ceva bun pentru club”, a spus Tănase.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.