Ce antrenor vrea Florin Tănase la FCSB: ”A avut rezultate incredibile”

Postul de antrenor principal de la FCSB a rămas vacant după plecarea lui Mirel Rădoi.

FCSB a început sezonul cu Elias Charalambous pe bancă, doar că cipriotul, alături de secundul Mihai Pintilii, au plecat de la gruparea roș-albastră la finele sezonului regulat, după ce campioana a ratat play-off-ul.

În locul lui Charalambous și Pintilii a fost adus Mirel Rădoi. Finul lui Gigi Becali s-a despărțit însă de FCSB după doar cinci meciuri, după ce a dat curs unei oferte din Turcia de la Gaziantep.

În aceste momente se negociază revenirea lui Elias Charalambous la FCSB. Cipriotul este cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali, cu trei ani activi pe banca roș-albastră.

În cadrul unui eveniment, Florin Tănase a evidențiat că Charalambous a avut rezultate incredibile la FCSB și că ar fi un lucru benefic pentru club revenirea acestuia pe banca tehnică.

”A făcut treabă foarte bună, a avut rezultate incredibile. Au fost doi ani minunați. (n.r. - Ți-ai dori să revină la echipă?) De ce nu? Ar fi ceva bun pentru club”, a spus Tănase.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
ARTICOLE PE SUBIECT
Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru
Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru
ULTIMELE STIRI
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
Bosniacul Demirovic s-a ţinut de cuvânt: 800 de litri de bere pentru suporterii lui VfB Stuttgart
Bosniacul Demirovic s-a ţinut de cuvânt: 800 de litri de bere pentru suporterii lui VfB Stuttgart
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru
Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru
Răzvan Lucescu: ”În vară sau într-un an abandonez”
Răzvan Lucescu: ”În vară sau într-un an abandonez”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"



Recomandarile redactiei
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
E comparată cu Paige Spiranac și afișează o viață de lux! Atleta cu sute de mii de urmăritori care rupe internetul
E comparată cu Paige Spiranac și afișează o viață de lux! Atleta cu sute de mii de urmăritori care rupe internetul
Bosniacul Demirovic s-a ţinut de cuvânt: 800 de litri de bere pentru suporterii lui VfB Stuttgart
Bosniacul Demirovic s-a ţinut de cuvânt: 800 de litri de bere pentru suporterii lui VfB Stuttgart
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

