Gigi Becali trebuie să găsească un antrenor într-un timp foarte scurt, după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a decis să plece de la echipă și să dea curs ofertei de la Gaziantep. Primul antrenor la care s-a gândit Mihai Stoica, cel delegat de Gigi Becali pentru a găsi o soluție pentru banca tehnică, a fost chiar Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul plecat de la FCSB în urmă cu o lună. Doar că Becali s-a lovit de refuzul cipriotului.

Elias Charalambous urmărește de pe stadion meciul Bournemouth - Leeds United

Așa cum a spus la plecarea din România, în urmă cu o lună, Charalambous se bucură de timpul liber, după o perioadă de doi ani în care a fost la ”cârma” campioanei României. În cursul zilei de miercuri, cipriotul a postat pe Instagram o fotografie de la Bournemouth - Leeds United, meciul programat de la ora 22:00, LIVE pe VOYO.

Charalambous va vedea ”pe viu” un meci spectaculos. Bournemouth are 13 meciuri fără înfrângere în Premier League și are cea mai bună serie de invincibilitate din istoria clubului pe prima scenă a fotbalului britanic, în timp ce Leeds United vine după patru meciuri fără înfrângere și are nevoie de un nou succes pentru a se distanța de zona retrogradabilă.

„Următoarea mea provocare? Vreau să-mi văd copiii, soția, mi-au lipsit în ultimii trei ani. Apoi voi avea ceva discuții despre următorul pas, nu știu de unde vor veni. Am nevoie de puțin timp să mă recuperez după acești trei ani plini”, spunea Charalambous, în urmă cu o lună, la plecarea din România.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.

