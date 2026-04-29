Astfel, la pasele reușite pe meci, Dinamo este lider, cu o medie de 413.9, în timp ce FCSB este a doua, cu o medie de 412.4.

Cu câteva etape înaintea finalului de campionat, statisticile oficiale oferite de Superliga relevă două capitole la care marile rivale Dinamo și FCSB, prima în play-off și a doua în play-out, domină actuala ediție.

În ceea ce privește ocaziile mari pe meci, cele două mari rivale sunt la egalitate, cu o medie de 3.4 pentru fiecare.

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Patronul Gigi Becali caută în această perioadă un nou antrenor cu licență Pro la FCSB, după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep.

Contactat de FCSB imediat după plecarea lui Mirel Rădoi, Elias Charalambous a respins în primă fază varianta de a reveni la echipa la care a petrecut trei ani și a câștigat două titluri de campion. Totuși, subiectul nu este unul închis, iar cipriotul s-ar putea răzgândi.

Gigi Becali susține acum că Elias Charalambous ar fi dispus să revină la FCSB din vară, însă omul de afaceri pune presiune și îi cere cipriotului să preia echipa încă de acum, când mai sunt de disputat trei etape din play-out și barajul de Conference League.

"Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia (n.r - Teia Sponte, apropiatul lui Gigi Becali) și i-a zis că va da un răspuns. Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor.

O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul.

Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis 'din vară'. I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem", a spus Gigi Becali, pentru GSP.

Elias Charalambous a sosit luni în România pentru a participa la un eveniment alături de staff-ul și jucătorii celor de la FCSB din sezonul trecut. Cipriotul este așteptat să ia o decizie finală în aceste zile.

Pentru FCSB urmează ultimele trei meciuri din play-out, cu FK Csikszereda, Unirea Slobozia și FC Hermannstadt. Ulterior, barajul pentru Conference League, la finalul lunii mai.

Dinamo a anunțat decizia în cazul lui George Pușcaș, la două luni după sosirea atacantului

George Pușcaș (30 de ani) se află în continuare în căutarea primului gol la Dinamo.

Adus de Dinamo în februarie, după mai bine de jumătate de an fără meci oficial, George Pușcaș a început să fie folosit de Zeljko Kopic la meciurile din play-off și Cupa României.

Pușcaș a strâns până acum 5 meciuri la Dinamo, iar la ultimele două a fost titular. Deși nu a marcat, atacantul este elogiat de staff-ul tehnic și de președintele Andrei Nicolescu.

Nicolescu anunță ferm că Pușcaș va rămâne la Dinamo și în sezonul următor, așa cum prevede contractul pe care l-a semnat în urmă cu două luni.

"S-a văzut pentru prima dată ce calitate are Pușcaș pentru că își permite fizic din ce în ce mai mult să intre in dueluri, să se lupte pentru minge, să se protejeze. Era și remarcatul lui Kopic în discuțiile private de aseară. Credem cu tărie că va face diferența în campionatul României în momentul în care va fi apt sută la sută.

(n.r - Deci e clar că rămâne?) Sută la sută! Contează foarte mult și caracterul. S-a și implicata la nivelul vestiarului, a insuflat încredere, iar asta e important", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik, la o zi după ce George Pușcaș a jucat 77 de minute în Dinamo - Rapid 3-1.

Pușcaș a dezvăluit la finalul partidei că medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală urgentă, însă a ales să continue sezonul.

Fotbalistul a explicat că vrea să ajute echipa până la sfârșitul sezonului, în condițiile în care Dinamo este aproape de calificarea în cupele europene.

”Nu neapărat că ne așteptam la o diferență atât de mare ci ne așteptam la o reacție bună, având în vedere că am jucat 120 de minute în Cupă.

Voiam să avem un răspuns bun astăzi (n.r. duminică, 26 aprilie) și să fim bine. Ne bucurăm că am bătut, chiar dacă diferența de goluri nu e atât de mare. Suntem foarte fericiți!

Sunt din ce în ce mai bine. Noi ne gândim de la meci să facem lucrurile bine și să câștigăm. Important e să evoluăm cum am făcut-o astăzi și la final să tragem linie.

Europa e aproape și ăsta trebuie să fie obiectivul nostru principal. Dacă jucăm cum am jucat astăzi, nu există să nu ne îndeplinim ceea ce ne-am propus.

A fost un doctor care voia să mă operez a doua zi după ce m-a controlat, dar am refuzat și clubul a fost de acord să rămân până la final, la cât mai multe meciuri, și să dau o mână de ajutor cât pot. E un risc pe care mi-l asum. E ok. O să fie bine.

Sperăm să terminăm mai sus de locul 4. Nu mă tem de nicio echipă! Jucăm atât de bine la fiecare meci și nu înțeleg cum suntem în poziția asta.

Am fost foarte ghinioniști. Puteam să luăm mai multe puncte. Sper la final să reușim să luăm un premiu”, a declarat George Pușcaș.