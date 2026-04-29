FCSB mai are la dispoziție două săptămâni, pentru a numi un antrenor principal, potrivit regulamentului intern.

Sport.ro a arătat aici ce are de gând să facă Gigi Becali, pentru a rezolva problema care s-a creat după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), la Gaziantep. Între timp, sunt mulți tehnicieni care visează să fie luați în calcul de latifundiarul din Pipera. Printre ei se numără și Marius Șumudică (55 de ani), liber de contract, după mandatul catastrofal pe care l-a avut, la Al-Okhdood (Arabia Saudită).

Mihai Stoica: „Șumudică e bun, dar nu e pentru FCSB“

Sport.ro a arătat aici că Gigi Becali și Marius Șumudică s-au văzut, ieri, în zona de nord a Bucureștiului. Probabil, unii au interpretat această întâlnire ca un semn că Șumudică poate ajunge la postul pe care îl „vânează“ de ani buni.

Din păcate pentru Șumudică, Mihai Stoica a respins această variantă, de numirea lui Șumudică la FCSB, în cadrul intervenției sale, la Fanatik.

„Eu n-am ceva împotriva lui ca antrenor. E un antrenor de valoare. Eu cum consider un antrenor de valoare? Nu neapărat că a câștigat campionatul cu Astra, pentru că au mai fost antrenori care au câștigat campionate, dar atâta timp cât tu scoți West Ham în Europa și mergi mai departe în Europa cu rezultate, înseamnă că ești un antrenor bun, pentru că aia nu era o echipă care să depășească adversari de valoare în Europa! Șumudică știe foarte bine că nimeni nu contestă valoarea lui ca tehnician. Și asta am spus-o și când ne-am certat. Am o părere bună despre el. Și despre el și despre stafful lui“, și-a început discursul președintele Consiliului de Administrație.

Apoi însă, Meme a explicat de ce Marius Șumudică va avea ușa închisă, la clubul patronat de Gigi Becali.

„Problema este că acum un an de zile, comportamentul pe care l-a avut el vizavi de galeria noastră a pus stop. Nu cred că ar fi venit nici el. Nu poate să existe o colaborare între el și noi din moment ce el a fost… Băi, eu ce fac? Peluza Nord a fost poate cel mai important jucător al nostru, de când Mustață a reușit să îi aducă înapoi (n.r. – pe suporteri). Păi și atunci, eu renunț la cel mai important jucător al nostru? Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată! N-am cum să fac așa ceva. Cum să fac vreodată așa ceva, nu se pune problema. Iar Gigi știe chestia asta și nici nu e nevoie să-i mai spun eu, să subliniez chestia asta, că știe. Adică pentru Gigi, Peluza Nord e extrem de importantă“, a precizat Mihai Stoica.