Mirel Rădoi: "Încerc să rămân măcar un sezon în Europa. N-am ce să le reproșez celor de la FCSB" Marți seară, Mirel Rădoi și colaboratorii săi au zburat către Turcia. La aeroportul din Otopeni, antrenorul a explicat cum s-a ajuns la varianta Gaziantep și de ce nu a mai rămas la FCSB măcar până la finalul acestui sezon. "Chiar a decurs totul repede. Situația era la nivel de discuție pentru vară, dar, după aceea, antrenorul de acolo și-a dat demisia. Între timp, s-au accelerat lucrurile. Înțelegerea pe care o aveam pentru vară era din zona Golfului, o altă ofertă, însă oamenii au înțeles pentru că nu se semnase un precontract. Încerc să rămân măcar un sezon în Europa. Am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate. A fost greu să las FCSB, clubul, oamenii, jucătorii. Chiar dacă erau afectați din punct de vedere mental, n-am avut niciun impediment în a reuși. Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că n-am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc. Dar toată lumea - de la bucătărie, teren, jucători și până la patron - chiar n-am ce să le reproșez. Am avut discuții cu jucătorii, dar le-am spus că nu de fiecare dată nu ne ies lucrurile cum ne dorim. Lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situația lor de nenumărate ori. Până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să mergi mai departe", a spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: "Gigi Becali poate să fie dezamăgit de omul Rădoi, dar mai târziu se va bucura de finul Rădoi" Mirel Rădoi a explicat și cum a primit vestea Gigi Becali și le-a transmis un mesaj fanilor lui FCSB. "I-am zis (n.r - lui Gigi Becali) că poate o să fie cumva dezamăgit de omul Mirel Rădoi, dar mai târziu se va bucura de finul Mirel Rădoi. I-am zis că îl înțeleg dacă are o dezamăgire față de mine pentru că am crezut că mergem până la final, dar în momentul ăsta primul baraj e cam asigurat. Eu sper să fie inspirați acum. Nu e ușor nici pentru ei să găsească un antrenor atât de repede. (n.r - întrebat dacă și-ar dori ca în viitor să revină la FCSB pentru a câștiga un trofeu) Nici n-am plecat bine, n-am decolat. N-am gânduri din astea momentan. În avion ne vom uita la următorul adversar, Eyupspor. Vedem ce va fi în timp. E greu să transmit un mesaj pentru suporteri. Pare o situație de dezamăgire, dar să înțeleagă fiecare dintre noi ceea ce fac eu acum e greu. Fiecare le știe pe ale lui. Aș vrea ca oamenii să aibă o părere, dar să nu judece decât dacă mă știu. Altfel, referitor la suporteri, ei trebuie să fie alături de echipă. Am întâlnit mulți suporteri care ne-au spus că înjurăturile veneau din frustrările că nu ne-am calificat în play-off, nu neapărat că am pierdut cu Botoșani sau că am făcut egal cu Metaloglobus în play-out. Eu sper ca fanii să aibă încredere în băieți. Nu am vorbit cu Sorescu, Maxim sau Drăguș. Ei erau concentrați cu meciul, cu antrenamentul. O să avem timp să discutăm acolo", a mai spus Rădoi.

Mirel Rădoi va debuta sâmbătă la Gaziantep, unde va lucra cu Sorescu, Maxim și Drăguș Rădoi va avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig. Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy. La Gaziantep, Mirel Rădoi va lucra cu trei fotbaliști români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim, care este și căpitanul echipei, și atacantul Denis Drăguș. Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă). Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).