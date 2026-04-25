Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

La partida cu Petrolul câștigată de roș-albaștrii cu scorul de 3-1, pe banca tehnică s-a aflat Lucian Filip, însă având în vedere că interimarul nu deține licență, FCSB este forțată să numească un nou antrenor principal în termen de 30 de zile.

Conducerea campioanei en-titre este decisă să numească un antrenor străin, iar prima variantă la care s-au gândit oficialii a fost Elias Charalambous, cipriotul care a părăsit echipa la finalul sezonului regulat, când FCSB a ratat calificarea în play-off, iar banca tehnică a fost preluată de Mirel Rădoi.

Totuși, Mihai Stoica a dezvăluit, fără a da prea multe explicații, că Elias Charalambous a refuzat propunerea. Gigi Becali a mărturisit că cipriotul este rușinat să se întoarcă la FCSB având în vedere că abia a părăsit echipa. Totuși, patronul roș-albaștrilor nu vrea să renunțe și are de gând să vorbească și zilele următoare cu Charalambous, când cipriotul va ajunge în România din motive personale.

”El a spus că ar veni, dar îi e rușine că nu știe ce să spună că a plecat de o lună. Eu o să îi spun, că vine săptămâna asta la Teia (n.r. Sponte) că e prieten cu el. Eu o să îi spun: <<Mă, băiatule, tu nu vii antrenor, vii să ajuți la o echipă care te-a ajutat. Vii o lună jumate în vacanță în România. Avem nevoie de tine să avem antrenor, că nu ne permite regulamentul>>.

După aia e posibil să mergem mai departe dacă e calificare. Vine să ajute. Nu știu ce i-a spus MM. Am nevoie să vină peste două săptămâni, când expiră termenul ăla. Îl refuză el pe MM, dar nu pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali, eu așa cred. Hai să vedem”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.