Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

FCSB este în căutarea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi s-a decis să plece mai devreme de la echipă și să semneze în Turcia cu Gaziantep.

La partida cu Petrolul câștigată de roș-albaștrii cu scorul de 3-1, pe banca tehnică s-a aflat Lucian Filip, însă având în vedere că interimarul nu deține licență, FCSB este forțată să numească un nou antrenor principal în termen de 30 de zile. 

Gigi Becali anunță negocieri cu Elias Charalambous

Conducerea campioanei en-titre este decisă să numească un antrenor străin, iar prima variantă la care s-au gândit oficialii a fost Elias Charalambous, cipriotul care a părăsit echipa la finalul sezonului regulat, când FCSB a ratat calificarea în play-off, iar banca tehnică a fost preluată de Mirel Rădoi.

Totuși, Mihai Stoica a dezvăluit, fără a da prea multe explicații, că Elias Charalambous a refuzat propunerea. Gigi Becali a mărturisit că cipriotul este rușinat să se întoarcă la FCSB având în vedere că abia a părăsit echipa. Totuși, patronul roș-albaștrilor nu vrea să renunțe și are de gând să vorbească și zilele următoare cu Charalambous, când cipriotul va ajunge în România din motive personale. 

El a spus că ar veni, dar îi e rușine că nu știe ce să spună că a plecat de o lună. Eu o să îi spun, că vine săptămâna asta la Teia (n.r. Sponte) că e prieten cu el. Eu o să îi spun: <<Mă, băiatule, tu nu vii antrenor, vii să ajuți la o echipă care te-a ajutat. Vii o lună jumate în vacanță în România. Avem nevoie de tine să avem antrenor, că nu ne permite regulamentul>>. 

După aia e posibil să mergem mai departe dacă e calificare. Vine să ajute. Nu știu ce i-a spus MM. Am nevoie să vină peste două săptămâni, când expiră termenul ăla. Îl refuză el pe MM, dar nu pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali, eu așa cred. Hai să vedem”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Cu titlul aproape pierdut în fața lui Chivu, Antonio Conte dă replica: "E prea mult!"
Șampania rămâne ”la rece” pentru Cristi Chivu! Napoli amână fiesta lui Inter
Kylian Mbappe, OUT!
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

