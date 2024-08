Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru

Unicul gol al meciului din Ghencea a fost marcat de Mihai Bordeianu, în minutul 27, după un șut deviat. FCSB a jucat în inferioritate numerică din minutul 36, după ce Darius Olaru a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault dur.

Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!"

Elias Charalambous a susținut la finalul meciului că FCSB nu ar fi meritat să piardă contra lui Poli Iași. Tehnicianul cipriot a transmis că nu are ce să le reproșeze jucătorilor săi, însă în ceea ce privește eliminarea lui Darius Olaru recunoaște că "jucătorii trebuie să își controleze mai bine emoțiile" în timpul jocurilor.

"Astfel de înfrângeri nu se întâmplă prea des. Cu un singur șut am pierdut meciul. Dacă am mai juca de 100 de ori, nu cred că am mai pierde. Mă știți foarte bine, nu sunt genul de om care caută scuze.

Nu am ce să le reproșez jucătorilor. Eram favoriți, dar, din nefericire, am rămas în 10 jucători. În a doua repriză am controlat meciul. Poli Iași s-a apărat, iar reacția văzută după meci la jucători este cea mai importantă. Înfrângerile ne fac mai puternici.

Azi nu a fost un meci de pierdut. Nu vreau să spun prea multe, dar așa e fotbalul. Uneori joci foarte bine și nu câștigi. Suntem puternici, suntem împreună și mergem mai departe.

Repet, nu sunt prea multe de spus despre meciul de azi. În prima repriză am început bine. La primul șut am luat gol, apoi a fost eliminarea lui Olaru. Când e 0-1 și ai 10 oameni, e dificil, însă nu am ce să le reproșez jucătorilor pentru că au încercat până la final.

Avem jucători care revin, cum este Tavi Popescu. E un jucător de calitate și sunt sigur că ne va ajuta. Tănase a avut și el câteva minute, sunt sigur că ne va ajuta. E un drum lung. Sigur, suntem supărați când pierdem, dar drumul este lung.

Ce s-a întâmplat cu Olaru? Mi s-a spus că a fost de cartonaș roșu. Trebuie să ne controlăm mai bine emoțiile. Sunt sigur că și Oli e supărat.

Acum trebuie să ne concentrăm la Europa. Avem meci important joi, trebuie să ne recuperăm și o luăm meci cu meci", a spus Elias Charalambous.

FCSB ocupă locul 11 în Liga 1, cu 5 puncte în 5 etape. Campioana României are și o restanță.

Pentru FCSB urmează duelul tur cu LASK Linz, din play-off-ul Europa League, joi, de la ora 20:00. Meciul va fi transmis de VOYO.