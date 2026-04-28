Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru

Jucătorii echipei FCSB s-au reîntâlnit marți seară cu fostul lor antrenor, Elias Charalambous, în cadrul unui eveniment organizat la un hotel din Capitală. Lotul și staff-ul tehnic au primit ceasuri de lux drept recompensă pentru realizările din sezonul precedent.

Prezent la festivitate, Mihai Lixandru a fost întrebat direct dacă revederea a fost una emoționantă și dacă vestiarul a reușit să îl convingă pe tehnicianul de 45 de ani să accepte o nouă propunere din partea conducerii clubului.

”Clar, clar! Mister a fost alături de noi aproape trei ani. Pe lângă antrenor, a fost și un prieten. M-am bucurat că l-am văzut. Decizia este la dânsul”, a spus mijlocașul în vârstă de 24 de ani.