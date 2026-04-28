Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru

Jucătorii echipei FCSB s-au reîntâlnit marți seară cu fostul lor antrenor, Elias Charalambous, în cadrul unui eveniment organizat la un hotel din Capitală. Lotul și staff-ul tehnic au primit ceasuri de lux drept recompensă pentru realizările din sezonul precedent.
Prezent la festivitate, Mihai Lixandru a fost întrebat direct dacă revederea a fost una emoționantă și dacă vestiarul a reușit să îl convingă pe tehnicianul de 45 de ani să accepte o nouă propunere din partea conducerii clubului.
”Clar, clar! Mister a fost alături de noi aproape trei ani. Pe lângă antrenor, a fost și un prieten. M-am bucurat că l-am văzut. Decizia este la dânsul”, a spus mijlocașul în vârstă de 24 de ani.
Semnificația din spatele cadourilor
Referitor la recompensele primite la eveniment, Lixandru a punctat valoarea simbolică a acestora, strâns legată de succesele obținute sub comanda lui Charalambous.
”Are o semnificație mult mai mare decât un simplu ceas. Ne va aminti toată viața de aceste două campionate câștigate împreună. Parcursul european ne-a dat încrederea necesară pentru titlu”, a transmis fotbalistul. Totodată, acesta a subliniat că principalul său obiectiv personal este să rămână sănătos și să bifeze cât mai multe minute până la finalul stagiunii.
FCSB evoluează în prezent în play-out. Cu trei etape rămase de disputat, echipa și-a asigurat matematic prezența în semifinalele barajului pentru Conference League. Acolo, roș-albaștrii o vor întâlni, cel mai probabil, pe FC Botoșani, potrivit situației actuale din clasament și a faptului că UTA Arad nu deține licența pentru cupele europene. Formația care va câștiga acest baraj preliminar va juca un meci decisiv cu echipa clasată pe locul 4 din play-off, poziție ocupată acum de Dinamo.