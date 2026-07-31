LIVE TEXT | FC Argeș - Csikszereda, astăzi, de la 18:30, pe Sport.ro. Începe etapa a treia din Superligă!

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FC Argeș - Csikszereda, duel ce inaugurează etapa a treia din Superliga României, va avea loc astăzi, începând cu ora 18:30.

Piteștenii s-au impus în precedenta etapă, 1-0 cu Petrolul, meci în care au evoluat în inferioritate numerică mai bine de o repriză.

De partea cealaltă, ciucanii sunt singurii fără punct scos și fără gol marcat în primele două runde.

Statisticile înaintea duelului

La finalul etapei anterioare, FK Csikszereda era formația pe spațiul porții căreia s-au tras cele mai multe șuturi, 19, potrivit lpf.ro.

În cazul în care va fi utilizat, Robert Moldoveanu va bifa meciul cu numărul 150 în Superligă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regular precedent.

Piteștenii s-au impus atunci în ambele partide, 3-1 pe teren propriu (R. Matos, G. Garutti, Y. Pîrvu / A. Ceara) și 2-0 în deplasare (A. Bettaieb, R. Matos).