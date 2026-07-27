Basarab Panduru, nemilos cu o vedetă după Csikszereda - FCSB: „E bun la fotbal în sală”

Panduru a concluzionat despre Ceara că ar putea fi bun la fotbal în sală. Analistul TV a apreciat că brazilianul a avut o disponibilitate de efort scăzută.

Basarab Panduru (56 de ani), mijlocaș ofensiv al Generației de Aur, a avut un discurs fără menajamente la adresa lui Anderson Ceara (27 de ani) după meciul Csikszereda - FCSB 0-2.

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„(n.r.- Ar trebui să le pară celor de la FCSB rău de Ceara că nu l-au cumpărat?) Nu. Ba da, dacă îşi fac echipă de sală au nevoie de el. De ce să-ţi pară rău? A alergat mai mult de 4 kilometri în seara asta? Nu cred că a alergat. Dacă joacă aşa, nu că le pare rău celor de la FCSB, dar n-o ajută nici pe Csikszereda.

Panduru, despre Ceara: „La fotbal în sală mi se pare că e bun”

Una este să faci trei fente pe loc şi să fentezi când ai doi în faţă, să te tot întorci în loc să pasezi şi să pleci, să ceri pe poziţie viitoare. La fotbal în sală mi se pare că e bun. Pui talpa pe minge, driblezi pe acolo, stai, te plimbi, cred că e bun de fotbal în sală”, a declarat Basarab Panduru, la televiziunea Prima Sport.

41 de meciuri, 7 goluri și 8 pase decisive a adunat Anderson Ceara la Csikszereda în sezonul trecut, fiind cel mai important fotbalist al grupării din Miercurea Ciuc.

Ceara nu a reușit să contribuie la vreun gol în primele două etape ale Superligii, ediția 2026-2027.

Ceara, replică pentru Mihai Stoica după Csikszereda - FCSB 0-2

Anderson Ceara i-a dat replica lui Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Ceara a fost extrem de aproape să se transfere de la Csikszereda la roș-albaștri, însă transferul a picat la vizita medicală.

Brazilianul formației din Miercurea Ciuc s-a arătat extrem de deranjat de faptul că Stoica a spus despre el public că „nu mai are ligament”, considerând comportamentul oficialului drept o lipsă de respect.

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„Nu am vrut să vorbesc despre asta, dar o voi face. Se întâmplă la fotbal. Am fost acolo, testele medicale nu au ieșit bine, dar Stoica nu mă respectă, a spus lucruri foarte urâte despre mine.

A spus despre testele mele medicale, a spus că nu am ligament, niște tâmpenii, a spus că sunt accidentat. Cine a văzut meciul astăzi... Am jucat 90 de minute. Puteau doar să-mi spună că nu mă vor. El nu m-a sunat, doar a vorbit la televizor. Dacă mă respecți, îmi spui direct, nu vorbești la televizor.

Nu știam de problemele medicale. A fost foarte greu, pentru că am ales FCSB-ul. Am avut multe oferte, mai bune decât cea de la FCSB, dar am ales transferul la FCSB. Am avut oferte din România, din China, din Rusia, oferte mai bune decât cea de la FCSB”, a reacționat Anderson Ceara, la flash-interviu.

Anderson Ceara: „Noi n-am făcut un meci bun”

El a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci bun contra fostei campioane a României: „A fost un meci greu, împotriva unei echipe bune. Noi n-am făcut un meci bun. Avem timp să creștem și sigur ne vom îmbunătăți, am încredere în colegii mei. Au fost primele două meciuri grele pentru noi, am avut ocazii, dar trebuia să marcăm. Trebuie să ne îmbunătățim, să avem mai multe ocazii. Trebuie să ne îmbunătățim, asta e clar.

Nu am fost motivat suplimentar. Doar vreau să-mi cresc jocul, asta este. Urmează un meci greu cu Argeș. Nu am fost motivat suplimentar că a fost meci cu FCSB, nu mă interesează cu cine joc, vreau să dau 100% în fiecare meci, indiferent de adversar”.

FCSB a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, de Csikszereda, în a doua etapă din Superligă. Echipa antrenată de Marius Baciu este lider cu şase puncte.

Caseta meciului