LIVE ONLINE | Unde se vede meciul decisiv dintre FK Auda - FCSB din preliminariile Conference League

Echipa pregătită de Marius Baciu joacă joi seară, de la ora 19:00, meciul de totul sau nimic pentru calificarea în turul al treilea preliminar din Conference League. Confruntarea cu formația letonă FK Auda se dispută pe „Skonto Stadium” din Riga și poate fi urmărită în direct și în exclusivitate online pe platforma VOYO.

Transmisia dedicată acestui meci pe VOYO debutează încă de la ora 18:00, cu o emisiune prefațată de jurnalistul Andrei Grecu și invitații săi. De asemenea, la finalul întâlnirii, analiza fazelor controversate și reacțiile importante vor fi disponibile tot în studioul VOYO. În tur, letonii s-au impus cu 3-2.