LIVE ONLINE | Unde se vede meciul decisiv dintre FK Auda - FCSB din preliminariile Conference League

Echipa pregătită de Marius Baciu joacă joi seară, de la ora 19:00, meciul de totul sau nimic pentru calificarea în turul al treilea preliminar din Conference League. Confruntarea cu formația letonă FK Auda se dispută pe „Skonto Stadium” din Riga și poate fi urmărită în direct și în exclusivitate online pe platforma VOYO.
Transmisia dedicată acestui meci pe VOYO debutează încă de la ora 18:00, cu o emisiune prefațată de jurnalistul Andrei Grecu și invitații săi. De asemenea, la finalul întâlnirii, analiza fazelor controversate și reacțiile importante vor fi disponibile tot în studioul VOYO. În tur, letonii s-au impus cu 3-2.
FK Auda - FCSB, LIVE ONLINE, pe VOYO
Duelul de la Riga stârnește un interes major și în tribune. Presa locală a anunțat că s-au vândut deja aproximativ 7.200 de bilete din totalul celor 8.087 de locuri ale arenei „Skonto”, fiind șanse mari ca partida să se joace cu casa închisă.
Miza confruntării este una importantă și din punct de vedere financiar. O calificare în faza principală din Conference League le-ar aduce roș-albaștrilor 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă bonusurile din preliminarii: 400.000 de euro pentru o victorie și 133.000 de euro pentru un rezultat de egalitate.
Dacă va reuși să întoarcă rezultatul din tur, FCSB va întâlni în turul trei preliminar câștigătoarea dublei manșe dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo Tirana (Albania), echipe care au remizat în tur, scor 1-1.
Echipa probabilă a FCSB (4-3-3): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu.