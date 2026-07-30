Letonii au învins fosta campioană a României și în turul disputat în Ghencea (3-2), dar și în returul (4-1) disputat la Riga, în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

După meci, la Play On Sport pe VOYO a intervenit și patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, căruia i-a displăcut total jocul practicat de fotbaliștii antrenați de Marius Baciu.

Gigi Becali: ”Nu ai cum să câștigi cu un așa jucător. El nu vrea!”

”Sunt două explicații. Una pe care ați comentat-o voi, dar nu trebuie să ne legăm de ea. Că dacă era VAR noi eram acum calificați. Dar nu are rost să vorbim despre asta!

Și a doua este că la fotbal, atunci când vrei să joci fotbal trebuie să știi că fotbalul este joc bărbătesc. Dacă ai în primul 11 un singur bărbat, adică pe Pădurariu, nu ai cum să câștigi!

Fotbalul nu se joacă în zeflemea. Poți să joci cu cea mai slabă echipă din lume! Cu o echipă de divizia B. El nu se joacă în zeflemea.

Fotbalul nu e cum face George Popescu, două driblinguri să vezi ce sunt eu Maradona. Ăsta e fotbal de sală. De țurcă. Nu! Fotbalul e bărbăție, se joacă, se primește.

Bîrligea trebuie să fie foarte concentrat, că el foarte mare tehnică nu are, e marcator, trebuie să fie concentrat. Tănase și George Popescu. Ăștia trei sunt jucătorii noștri de bază.

Și cea mai explicație care e cea mai explicație, nu ai cum să câștigi niciodată cu un portar care el nu vrea! Dacă noi marcam, mai dădea el pasă la un adversar să înscrie ei”, a spus Gigi Becali.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu