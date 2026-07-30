Echipa pregătită de Marius Baciu a pierdut ambele manșe din turul al doilea preliminar UEFA Europa Conference League cu FK Auda. În tur, la București, pe stadionul ”Steaua”, fosta campioană a pierdut cu 3-2, iar în retur, la Riga, pe ”Skonto”, a fost învinsă cu 4-1.

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

După meci, la Play On Sport, pe VOYO, Gigi Becali, patronul lui FCSB, s-a dezlănțuit și i-a luat la țintă pe Tavi Popescu, Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Ștefan Târnovanu (VEZI AICI).

Un singur jucător a scăpat de criticile lui Becali, Ricardo Pădurariu, fundașul stânga în vârstă de 19 ani care l-a reprofilat pe Risto Radunovic la mijloc ca să poată intra în primul ”11”.

”Dacă ai în primul 11 un singur bărbat, adică pe Pădurariu, nu ai cum să câștigi!”, a spus Gigi Becali.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

FK Auda - FCSB 4-1, rezumat. Meciul a fost pe VOYO