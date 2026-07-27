Are zilele numărate la FCSB după ce a fost decisiv cu Csikszereda! Gigi Becali: „Nu e de echipa noastră, poate iau 200.000”

Dennis Politic (26 de ani) nu poate fi pe placul patronului său, Gigi Becali (68), nici când marchează.

Dennis Politic, criticat de Gigi Becali după ce a punctat în Csikszereda - FCSB

Politic a înscris golul de 2-0 în Csikszereda - FCSB, însă chiar și așa a fost schimbat la pauză și nu a scăpat de criticile latifundiarului după meci.

Gigi Becali a spus public că, pur și simplu, nu îi place stilul de joc al fostului căpitan de la Dinamo și că nu îl vede potrivit pentru FCSB.