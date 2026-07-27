Are zilele numărate la FCSB după ce a fost decisiv cu Csikszereda! Gigi Becali: „Nu e de echipa noastră, poate iau 200.000”

Are zilele numărate la FCSB după ce a fost decisiv cu Csikszereda! Gigi Becali: „Nu e de echipa noastră, poate iau 200.000” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Gigi Becali continuă să își mențină părerea negativă despre un fotbalist care a confirmat în Csikszereda - FCSB. 

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Gigi BecaliFCSBDennis PoliticSuperliga
Din articol

Dennis Politic (26 de ani) nu poate fi pe placul patronului său, Gigi Becali (68), nici când marchează. 

Dennis Politic, criticat de Gigi Becali după ce a punctat în Csikszereda - FCSB

Politic a înscris golul de 2-0 în Csikszereda - FCSB, însă chiar și așa a fost schimbat la pauză și nu a scăpat de criticile latifundiarului după meci. 

Gigi Becali a spus public că, pur și simplu, nu îi place stilul de joc al fostului căpitan de la Dinamo și că nu îl vede potrivit pentru FCSB

Dennis Politic

  • Cretu politic
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Becali: „Politic nu-mi place, nu e de echipa noastră”

Omul de afaceri speră să îl vândă pe Politic cu o sumă între 200.000 și 300.000 de euro.

„Politic nu-mi place. Nu bagă piciorul, toate mingile le-a pierdut, are frică. A dat gol, dar… Îl ia cineva? Să-l ia cineva. Doar dacă îl ia cineva…

Nu-mi arde acum de Politic. Nu mă interesează de el, am alte probleme. Politic nu e de echipa noastră. Ce a arătat? A dat un gol. Nu-l mai critic, că poate iau 200.000 – 300.000 de euro pe el”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Achiziționat în vara anului 2025 de la Dinamo, Dennis Politic a fost împrumutat în februarie 2026 de FCSB la Hermannstadt. 

Aripa stânga a revenit în vară, în tabăra roș-albaștrilor, marcând un gol în trei apariții sub pregătirea lui Marius Baciu. 

  • 4 goluri în 27 de meciuri a strâns Dennis Politic la FCSB.
  • 650.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 
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