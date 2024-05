Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză

"Câinii" au început în forță meciul de pe Arena Națională, însă nu au reușit să fructifice niciuna dintre cele șapte mari ocazii pe care le-au avut în primele 45 de minte.

Zeljko Kopic a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor săi la pauză și cum a reușit să schimbe soarta meciului.

Kopic: "Nu suntem siguri de nimic"

"Am văzut multe sezonul acesta la Dinamo, nu suntem siguri de nimic. Nu am fost mulțumit de cum am tratat fazele ofensive în prima repriză, am fost statici, mulți care veneau spre minge, nu se demarcau.

Asta am reglat la pauză, asta le-am spus să facă, să atace spațiile", a spus Zeljko Kopic la finalul meciului dintre Dinamo și Csikszereda.

Manşa secundă dintre Csikszereda și Dinamo se va juca pe 27 mai, la Miercurea Ciuc.

Dinamo a ocupat locul locul 7 în play-out, iar FK Csikszereda s-a clasat pe locul 6 în play-off-ul ligii secunde, în condiţiile în care Corvinul Hunedoara şi CSC Şelimbăr nu au avut drept de promovare.