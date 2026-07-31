FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției de fotbal. FCSB, învinsă și la București, cu 3-2, a fost umilită în Letonia de golurile marcate de Barthelemy Diedhiou (45+2, 67), Kader Kone (84), Tin Hrvoj (90+3), punctul de onoare al roș-albaștrilor fiind semnat de Joao Paulo (58).

Gigi Becali: ”Trebuie să luăm un atacant”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat dezamăgit după eliminarea în fața letonilor și l-a făcut praf pe portarul Ștefan Târnovanu, care va deveni rezervă în următoarea perioadă la echipa sa.

Nu va transfera, însă, un portar, ținând cont că Matei Popa va deveni titular în meciurile din campionat. Becali vrea să aducă neapărat un atacant pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea, un alt jucător de care s-a arătat nemulțumit.

„Un atacant trebuie luat. Dacă nu iei atacant, se joacă Bîrligea, se distrează la fotbal 1.000 de ani, dă din mâini, e vinovată poarta că nu s-a dat mai încolo”, a spus Gigi Becali, la emisiunea ”Play On Sport”

Auda - FCSB 4-1. Umilință pentru fosta campioană a României

FK AUDA: Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64) – Bongemba (M. Fofana 82), Y. Traore, W. Fofana – Daskevics (Appiah 66), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86). ANTRENOR: Didier Zanetti

Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64) – Bongemba (M. Fofana 82), Y. Traore, W. Fofana – Daskevics (Appiah 66), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86). ANTRENOR: Didier Zanetti FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Stoian 46), Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou (M. Toma 67), Radunovic (Joao Paulo 46), Fl. Tănase (Gnahore 77) – Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu

Târnovanu – V. Creţu (Stoian 46), Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou (M. Toma 67), Radunovic (Joao Paulo 46), Fl. Tănase (Gnahore 77) – Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu Cartonaşe galbene: Arroryo 33, Diedhiou 46 / Dawa 34

Arroryo 33, Diedhiou 46 / Dawa 34 Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

După meci, la Play On Sport, pe VOYO, Gigi Becali, patronul lui FCSB, s-a dezlănțuit și i-a luat la țintă pe Tavi Popescu, Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Ștefan Târnovanu (VEZI AICI).

Un singur jucător a scăpat de criticile lui Becali, Ricardo Pădurariu, fundașul stânga în vârstă de 19 ani care l-a reprofilat pe Risto Radunovic la mijloc ca să poată intra în primul ”11”.

”Dacă ai în primul 11 un singur bărbat, adică pe Pădurariu, nu ai cum să câștigi!”, a spus Gigi Becali.

VIDEO - REZUMAT FK Auda - FCSB 4-1