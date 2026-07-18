Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB

Dani Coman, președintele formației FC Argeș, a recunoscut superioritatea adversarilor, arătându-și în același timp nemulțumirea față de jocul prestat de elevii lui Bogdan Andone. Oficialul în vârstă de 47 de ani rămâne însă optimist cu privire la parcursul echipei în actuala stagiune din Superligă.

„Dezamăgit de rezultat, de joc, dar este doar primul meci. Important este finalul, iar eu am încredere în jucători. Nu asta e valoarea lor, ceea ce au arătat în meciul de aseară. Sunt convins că ritmul îl vom prinde peste 3-4 etape, dar sper că etapa următoare vom juca mai bine.

O victorie meritată a FCSB-ului. Au fost momente când am arătat bine, dar per total, trebuie să recunoaștem că nu am arătat bine. Am încredere că va fi bine”, a transmis Dani Coman, potrivit Digisport.