Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB

Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele piteștenilor a analizat prestația echipei sale după înfrângerea cu 0-2 suferită vineri seara, pe Arena Națională, la debutul în noul sezon.

TAGS:
Din articol

Dani Coman, președintele formației FC Argeș, a recunoscut superioritatea adversarilor, arătându-și în același timp nemulțumirea față de jocul prestat de elevii lui Bogdan Andone. Oficialul în vârstă de 47 de ani rămâne însă optimist cu privire la parcursul echipei în actuala stagiune din Superligă.

„Dezamăgit de rezultat, de joc, dar este doar primul meci. Important este finalul, iar eu am încredere în jucători. Nu asta e valoarea lor, ceea ce au arătat în meciul de aseară. Sunt convins că ritmul îl vom prinde peste 3-4 etape, dar sper că etapa următoare vom juca mai bine.

O victorie meritată a FCSB-ului. Au fost momente când am arătat bine, dar per total, trebuie să recunoaștem că nu am arătat bine. Am încredere că va fi bine”, a transmis Dani Coman, potrivit Digisport.

  • Fcsb
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Diferența s-a făcut în prima repriză

Echipa antrenată de Marius Baciu a rezolvat soarta partidei încă din primele 45 de minute. Scorul a fost deschis de Bîrligea în minutul 19, care a marcat cu o lovitură de cap după o centrare exactă expediată din lovitură liberă de Octavian Popescu.

Tabela a fost închisă în prelungirile primei părți, când Florin Tănase a transformat o lovitură de pedeapsă obținută tot de Octavian Popescu, în urma unui fault comis de Oancea. Deși staff-ul tehnic al oaspeților a forțat în ofensivă cu trei modificări efectuate la pauză, FC Argeș nu a reușit să pună probleme reale porții apărate de Târnovanu pe parcursul reprizei secunde. Gazdele au mai avut un gol anulat pentru ofsaid în minutul 80, semnat de Stoian.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a anunțat când va debuta dinamovistul Eddy Gnahore la FCSB
Gigi Becali a anunțat când va debuta dinamovistul Eddy Gnahore la FCSB
Basarab Panduru, șocat după FCSB - FC Argeș 2-0: „Ce trebuia să faci?!”
Basarab Panduru, șocat după FCSB - FC Argeș 2-0: „Ce trebuia să faci?!”
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
ULTIMELE STIRI
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga
Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga
Universitatea Craiova - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:15: campioana debutează în nou sezon de Superliga
Universitatea Craiova - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:15: campioana debutează în nou sezon de Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis



Recomandarile redactiei
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
CITESTE SI
Cum îți poți face pisica de apartament mai fericită și mai sănătoasă. Opt metode recomandate de specialiști

stirileprotv Cum îți poți face pisica de apartament mai fericită și mai sănătoasă. Opt metode recomandate de specialiști

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Țara europeană cu mulți români unde oricine își poate verifica potențialul partener dacă are istoric de violență în familie

stirileprotv Țara europeană cu mulți români unde oricine își poate verifica potențialul partener dacă are istoric de violență în familie

Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa. Ce explicaţii au primit poliţiştii

stirileprotv Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa. Ce explicaţii au primit poliţiştii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!